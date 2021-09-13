وزير الإسكان يعرض إنجازات مصر لتحلية مياه البحر بمؤتمر في دبي

يعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمام المنتدى العربى الخامس للمياه المقرر انعقاده في دبى خلال الفترة من 21 حتى 23 سبتمبر الجاري، التجربة المصرية في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وخطة الوزارة لترشيد استهلاك المياه، والاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وإعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة في الأغراض المخصصة لذلك والتي تصل تكلفتها إلى 134 مليار جنيه.

وزير الإسكان يعرض خطة التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر

وقال بيان للمجلس العربي للمياه، إن الوزير سوف يعرض الخطة الاستراتيجية للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب، والمقسمة إلى 6 خطط خمسية تمتد من عام 2020 وحتى عام 2050، وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية من الوزارات المختلفة، ومنها وزارة الموارد المائية والري لتوفير طاقة إجمالية 6.4 مليون متر مكعب يوميا بتكلفة إجمالية متوقعة 134 مليار جنيه.

خالد أبو زيد: 22 دولة عربية تشارك في المنتدى

من ناحية أخرى قال الدكتور خالد أبو زيد، رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى :«إن المنتدى سيشهد حضور وفود حكومية وممثلين عن القطاع الخاص من 22 دولة عربية، وسيجرى تسليط الضوء خلال فعالياته على مجموعة من القضايا المحورية أبرزها تحقيق الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة، التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن المائي العربي، كذلك يعرض تقنيات تحلية المياه كخيار استراتيجي لتحقيق الأمن المائي العربي المستدام».

وتابع «أبو زيد» أنه ستجرى مناقشة حول كيفية تفعيل دور موارد المياه في تحقيق السلام والتنمية، وتحسين الإدارة الفعالة للمياه من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، والسياسة والدبلوماسية المائية الخاصة بإدارة المياه العابرة للحدود، ووضع القوانين المُنظمة وتأسيس الشراكات الفعالة لإدارة وتطوير الموارد المائية المشتركة.

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، أن المنتدى سيقيم معرضا دوليا لأحدث الأجهزة والنظم التكنولوجية في مجال المياه والصرف الصحي، إلى جانب عروض تفاعلية حية في محيط أرض المعرض لأحدث النظم والتقنيات المتعلقة بإدارة المياه.