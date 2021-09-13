بـ46 مليون جنيه.. ضبط 3 أشخاص للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

في هذا الصدد، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص «مالك محل لبيع الهواتف المحمولة، مقيم بالإسكندرية»، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من المحل الخاص به بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عمليات بيع وهمية

وتبين أن الشخص المشار إليه يجري عمليات بيع وهمية لعدد من المواطنين يحملون جنسية إحدى الدول العربية، مقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع باستخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم بالعملة الأجنبية، واستبدالها لهم بالجنيه المصرى نظير عمليات البيع الوهمية مـقابل عمولة يتحصل عليها لنفسه، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

وبمواجهة المتهم، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندي «37 مليون جنيه مصري».

ضبط شخص بكفر الشيخ بتعاملات 9 ملايين جنيه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة قلين بمحافظة كفر الشيخ»، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.. كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى «9,000,000» جنيه مصرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لممارسته نشاطًا غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص «مدير محل للمصوغات الذهبية، مقيم بمحافظة الإسكندرية» بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال ممارسته لنشاطه المُؤثم، وضُبط بحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.