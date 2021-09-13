فائق حسن يتغزل في أصالة بعد زواجهما: هدية من السماء

وجّه الشاعر فائق حسن، رسالة غزل إلى زوجته المطربة أصالة، وذلك بعد إعلان زواجهما بشكلٍ رسمي، صباح اليوم الاثنين، مُعتبرًا إياها «هدية من السماء».

وكتب فائق حسن، في تعليق على منشور أصالة على موقع «إنستجرام»، الخاص بإعلان الزواج، واصفًا إياها بقوله: «عندما يجتمع الذوق مع الحس يتحول الإنسان من شخص عادي إلى استثنائي، عندها يكون الجمال فوق مستوى الوصف، أبعد من الخيال بقليل».

وتابع: «لا ينافسه سوى موهبة من الخالق وذكاء مفرط ممزوج بخفة دم خرافية ذلك جزء بسيط من شخصية طيبة حنونة مفرطة في الحب حد الروعة.. تلك أنت يا هدية السماء، لن أعدك بأقل من أحلامك يا أيتها المرأة الحلم، ولنبدأ معًا أجمل ما تمنيناه».

أصالة عن فائق حسن: الأقرب لنفسي كصديق غالٍ

وكانت أصالة أعلنت زواجها بشكلٍ رسمي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حيث نشرت صورة تجمعها به، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، معلقة عليها بقولها: «من وقت ما عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غال، بحمل له كلّ الاحترام وكتير من الثقة.. ولحظة حوّلت مشاعرنا.. كلّ شيء بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما وأكثر، بيفهمني بدون شرح، وبفهمه بدون تكلف، هو واضح وأنا عفوية، لهذا نحن معا نبدأ وكأننا نولد للتو».

وتابعت: «نحترم معاً جميع مسؤولياتنا، ونعلم تماماً أنّ خير ما نعطيه هو الحُبّ، سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص، وسنعطيهم من هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أن يكون دون أيّ ضرر».