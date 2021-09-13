زغاريد وبكاء.. مشاهد من جنازة عروس كفر الشيخ: «عمتها ماتت بنفس الطريقة»

قبل 10 أعوام توفيت عمة «بثينة رأفت البرعي»، الشهيرة بـ«بوسي البرعي»، بنفس المشهد والتفاصيل، حيث لقيت «بوسي»، مصرعها قبل زفافها بأيام قليلة، ليتحول الفرح إلى مأتم داخل منطقة العزبة الجديدة غرب مدينة كفر الشيخ، وهو المشهد الذي أعاد للأذهان قصة وفاة عمة العروس، حيث توفيت أيضًا قبل زفافها بأيام في حادث أليم، لتترك حزناً في نفوس أهالي كفر الشيخ.

«عمتها ماتت بنفس الطريقة من 10 سنين، وكأن الزمن يعيد نفسه مرة تانية، بوسي كانت شبه عمتها المتوفاة في كل حاجة، ضحكتها وطباعها الاجتماعية وحب الناس ليها، وكأنها فولة واتقسمت نصين، علشان كده والديها كانوا بيخافوا عليها وعلى اخواتها أوي لكنهما لم يتوقعا أن تموت ابنتهما وأول فرحتهما بنفس الطريقة التي توفيت بها عمتها»، بهذه الكلمات عبّرت نورهان هاني، ابنة عمة الفتاة بوسي البرعي عن حزنها وحزن أسرتها.

وقالت ابنة عمة الفتاة المتوفاة إنها كانت سعيدة لقرب حفل زفافها على خطيبها محمود برهامي: «كانت مبسوطة وعزمت الناس كلها، وكانت طيبة وحنونة وبتحب الجميع، أنا عمري ما شفت حد محبوب زيها كده، علشان كده جنازتها كانت عالمية وكل الناس كانت بتقول ماذا بينك وبين الله يا بوسي، رغم بشاعة الحادث إلا آن الآلاف كانوا موجودين في جنازتها ليلاً، والستات تطلق الزغاريد وأخريات يتسلحن بالدعاء على قبرها، كنا بنزف بوسي للجنة، ماعتقدش إن مشهد زفافها لبيت زوجها كان ممكن يكون 1% من مشهد زفافها إلى قبرها».

الآلاف يشيعون جثمان العروس المتوفاة وسط حزن كبير

«زغاريد وبكاء ودعاء»، تلك كانت مشاهد من جنازة عروس كفر الشيخ التي توفيت أثناء الذهاب مع أسرتها وخطيبها لشراء أثاث عش الزوجية من مدينة دمياط، لتنقلب بهم السيارة لتلقى مصرعها ويصاب والداها وخطيبها، في حادث أليم، لتتحول صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي« فيس بوك»، لدفتر عزاء مفتوح، سواء ممن يعرفها أو من لم يعرفها، فالفتاة التي احتفلت بعيد ميلادها الـ20 قبل أيام قليلة، ودعت أصدقائها لتشريفها يوم الجمعة المقبل لنقل جهازها لمنزل الزوجية، ودّعها الجميع إلى قبرها:« ماكناش متخيلين اللي حصل، كلنا لسه في صدمة، محدش مصدّق، الستات كانت بتزغرد كأن بوسي رايحة لعريسها مش قبرها»، تقولها ميرهان محمود صديقة بوسي .

العروس دعت صديقاتها لنقل جهازها قبل وفاتها بساعات

وشيّع الآلاف من أبناء كفر الشيخ جثمان بثينة رأفت البرعي الشهيرة ببوسي البرعي، إلى مثواه الأخير في ساعة متأخرة من مساء أمس، بينما لا يزال خطيبها ووالداها يرقدان بأحد مستشفيات كفر الشيخ الخاصة لتلقي العلاج، بعدما أصيبوا في حادث أليم أثناء ذهابهم لشراء أثاث منزل الزوجية من دمياط.

ودونت العروس المتوفاة رسالة لأصدقائها لم تكن تعلم أنها ستكون الأخيرة قبل وفاتها بساعات قليلة :«بإذن الله عفشي وفرحي يوم الجمعة بعد الصلاة عند بيت العزبة الجديدة شارع التلاجة، وطبعًا هستناكم تشرفوني، وكلكم اخواتي، وأكيد مش محتاجين عزومة، وإن شاء الله تبقى أحلى فرحة».. هذه كانت آخر كلمات العروس المتوفاة والتي دونتها أمس على صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك»، مرفقة بأغنية وصورة لها مع خطيبها محمود البرهامي.