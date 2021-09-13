رئيس الوزراء يتفقد قرى «حياة كريمة» بشبين القناطر

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمحافظة القليوبية، منذ قليل، لإجراء جولة تفقدية لمشروعات قرى «حياة كريمة»، بشبين القناطر، رافقه عدد من المسؤلين، على رأسهم وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية.

وبدأ رئيس الوزراء، جولته بزيارة قرية كفر شبين، حيث تفقد مركز الشباب بالقرية، ومجمع خدمات متكامل، للاطلاع على الموقف الحالي، ومناقشة العاملين والأهالي في احتياجاتهم.

وتشهد محافظة القليوبية، خلال الفترة الأخيرة تكثيف الأعمال داخل قرى «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير قرى وعزب وتوابع شبين القناطر، ويبلغ عددها 36 قرية و148 عزبة وتابع، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوية، «حياة كريمة»، وضمن البرنامج القومي لتطوير 1500 قرية مصرية.

وتشتهدف «حياة كريمة»، قرى «الأحراز، الجعافرة، الحزانية، الحساينة، الحصافة، الزهويين، السلمانية، الشوبك، العطارة، الغريري، القشيش، القلزم، الكوم الأحمر، المريج، تل بني تميم، طحانوب، طحوريا، عرب الشعار، عرب الصوالحة، كفر الدير، كفر الشرفا القبلي، كفر الشوبك، كفر الشيخة سالمة، كفر الصهيبي، كفر سعد بحيري، كفر سليمان الور، كفر سندوة، كفر شبين، كفر طحا، كفر طحوريا، كوم السمن، منشأة الكرام، منية شبين، نزلة عرب جهينة، نوب طحا، نوى».

وتشهد محافظة القليوبية، خلال الفترة الأخيرة تكثيف الأعمال داخل قرى «حياة كريمة»، التي يبلغ عددها 36 قرية و148 عزبة وتابعا، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوية، «حياة كريمة»، وضمن البرنامج القومي لتطوير 1500 قرية مصرية.