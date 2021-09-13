اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في القليوبية

يجري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، جولة تفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» في نطاق محافظة القليوبية، وذلك في إطار حرص رئيس مجلس الوزراء على متابعة تطورات «المبادرة الرئاسية» على أرض الواقع، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على مدار الساعة في تلك المبادرة الهامة.

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات حياة كريمة بالقليوبية: سنذلل أي عقبات تواجه المبادرة

وفي تصريحات صحفية له على هامش جولته التفقدية لمشروعات «حياة كريمة» بمحافظة الإسماعيلية في وقت سابق، قال «مدبولي»، إنَّ هناك متابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه المبادرة، وتطورات تنفيذها، موضحاً أنَّ الرئيس يضع «حياة كريمة» على رأس «أجندة الأولويات».

وأضاف رئيس الوزراء، أنَّ الجولات الميدانية التي يجريها ويرافقه خلالها عدداً من وزراء الحكومة في نطاق متابعة «المبادرة الرئاسية» تهدف لتذليل أي عقبات أو معوقات قد تواجه المشروعات المنفذة، ودفع سير العمل بها.

مدبولي: المبادرة الرئاسية ستُغير وجه الحياة في الريف المصري

وشدد «مدبولي»، على أنَّ «حياة كريمة» سيحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في مستوى معيشة أهالينا في الريف، مضيفاً: «المشروع سيغير وجه الحياة في الريف المصري».

وخلال تفقده مشروعات «حياة كريمة» بمحافظة المنوفية في وقت سابق، قال مدبولي، إنَّ المشروع، سيحل مشاكل الصرف الصحي لدى أهالينا في الريف، وهو موضوع كان محل شكوى منهم، مشدداً على أنَّ المشروع سيتضمن وصول تلك الخدمة للقرى وتوابعها.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنَّ ضمن أعمال «حياة كريمة»، يتم تنفيذ مشروع «سكن كريم»، والذي يعمل على إحلال المنازل القديمة في القرى، والعمل على وحدات بديلة للأهالي.

رئيس الوزراء يُطالب المواطنين بعدم التعدي على الأراضي أو القيام بـ«بناء عشوائي»

وطالب مدبولي، الأهالي في مختلف محافظات الجمهورية في الريف بأهمية عدم تكرار ما كان يجري في السابق من تعدي على الرقعة الزراعية أو القيام بأعمال «بناء عشوائي»، واصفاً ذلك بـ«التحدي الحقيقي».