ضبط شخص استولى على أموال راغبي السفر للخارج.. ومندوب مبيعات «سرق شركته»

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من شخصين، مقيمين بمحافظة سوهاج، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما؛ بزعم تسفيرهما للعمل بالخارج.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وتبين قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم، زاعمًا مقدرته على تسفيرهم إلى الخارج وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين بزعم تسفيرهما وتوفير فرص عمل لهما بالخارج، ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

ضبط مندوب مبيعات اختلس مبالغ مالية من شركته

كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من مسئول عن شركة للصناعات الغذائية، بشأن قيام مندوب مبيعات بالشركة، بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشركة جهة عمله.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة، وتبين أن المتهم المذكور مندوب مبيعات بالشركة، ومقيم بمحافظة الإسماعيلية، واستغل طبيعة عمله بالشركة محل عمله والمنوط به استلام البضائع من مخزن الشركة بالإسماعيلية وتسليمها لعملاء الشركة وتحصيل قيمتها منهم وتوريدها لخزينة الشركة، وقام باختلاس مبلغ مالى قيمة بضائع قام بتسليمها لعملاء الشركة وعدم توريد الأموال لخزينة جهة عمله والاستيلاء عليها لنفسه بدون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعتين على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.