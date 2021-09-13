تفاصيل القبض على طبيب «السجود للكلب».. هرب من العبور وتم ضبطه بالقاهرة

قال ياسر سيد أحمد، محامي الطبيب عمرو خيري رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس، إنه تم إلقاء القبض على موكله، صاحب واقعة «السجود للكلب»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، في إحدى الشقق السكنية بمنطقة القاهرة.

وكشف المحامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن تفاصيل القبض على طبيب «السجود للكلب»، مشيرًا إلى أنه تم اقتياده إلى قسم شرطة النزهة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.

ضبط المتهم في السادسة صباحًا

وذكر «أحمد» أن الواقعة حدثت في أحد مستشفيات قسم النزهة، لافتًا إلى إلقاء القبض على الطبيب، اليوم الاثنين، في تمام الساعة السادسة صباحًا داخل أحد المنازل التابعة لأملاكه وفق قرار الضبط والإحضار الصادر في حقه أمس عقب تحقيقات النيابة العامة.

البحث عن هوية ناشر الفيديو

وأوضح دفاع الطبيب المتهم في واقعة «السجود للكلب» أن آخر اتصال بينه وبين المتهم كان الساعة 2 صباحًا لشرح وتوضيح ما يمكن القيام به خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث كان الطبيب المتهم ينوي تسليم نفسه للأجهزة الأمنية صباحًا، لتحسين موقفه أمام جهات التحقيق.

وأضاف أنه لا يزال البحث جاريًا عن هوية الشخص الذي نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل القبض على طبيب «السجود للكلب»

وجاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه تم القبض على طبيب السجود للكلب لتوجيه عدة اتهامات له من بينها التنمر على ممرض بالمستشفى ممن لهم سلطة عليه بالقول، وأيضًا استعراض القوة.

ونجحت قوات الأمن في تحديد مكان اختبائه عقب تتبع هاتفه المحمول وخط هروبه من شقته بمنطقة العبور بالقليوبية، إلى إحدى الشقق السكنية في القاهرة، تنفيذًا لقرار النائب العام، الذي صدر أمس، بضبطه وإحضاره، وتمت إحالته للنيابة.

دفاع المتهم: لم يكن هناك تعذيب أو احتجاز

كما نفى الدفاع وجود أي وسيلة من وسائل التعذيب أو الاحتجاز التي أظهرها الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "فيسبوك" كما أن الممرض لم يحرر أي شكوى عن الموقف أو الواقعة.

وأوضح "ياسر أحمد" خلال الحديث أن الممرض كان يعمل في الطوارئ في مستشفى النزهة وأنه كان يعمل بكامل رغبته مع الطبيب "عمرو خيري" وذلك يرجع إلى اختياره فترة عمل الطبيب "عمرو" بالأخص داخل عيادته الخاصة وسبب ذلك الاختيار المعاملة الطيبة التي كان يتلقاها منه.

محاولات لإصلاح الأمر بشكل ودي

وذكر دفاع الطبيب المتهم أنهم حاولوا التواصل مع الممرض قبل انتشار الفيديوهات بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاقم الموقف في محاولة من الطبيب لحل الخلاف بشكل ودي، إلا أنه وعقب ذلك الانتشار لم يتم التواصل مع الممرض مرة أخرى.

كما اختتم " ياسر أحمد" دفاع المتهم في واقعة «السجود للكلب» بأن الطبيب "عمرو خيري" كان يعد للظهور وتوجيه اعتذار يليق بالممرض وبأهل منطقة الألج كاملة أمام وسائل الإعلام وذلك قبل إصدار النيابة العامة أمرًا بإلقاء القبض عليه.