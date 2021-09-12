دعم فني ووظائف للفتيات.. القبض على «هاكر فيس بوك وواتس آب» بقنا والفيوم

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في التوصل لـ«هاكر» بمحافظة الفيوم، ارتكب 4 وقائع سرقة لحسابات «فيس بوك»، من خلال استخدام طرق احتيالية بالترويج عن قدرته على توفير فرص عمل للفتيات حتى يتسنى له استدراجهن والتواصل معهن على الحسابات الخاصة بهن، وفي أثناء ذلك يضطلع بسرقة تلك الحسابات وما بها من بيانات وابتزازهن مقابل استرجاعها.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم، جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه تلك الوقائع، وبمواجهته أقر بما أسفرت عنه التحريات بقصد تحقيق مكاسب مالية.

ضبط شخص في قنا ينتحل صفة «الدعم الفني» للاستيلاء على محادثات «واتس آب»

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت.. رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعدد بلاغات سرقة الحسابات المنشأة على تطبيق المحادثات «واتس آب» من قِبل مجهول ينتهج أسلوبا إجراميا يتمثل في استخدام طرق احتيالية بانتحاله صفة فريق الدعم الفني بالشركة المالكة للتطبيق، الأمر الذي يمكنه من إيهام المجني عليهم بتعرض حساباتهم لمحاولات اختراق ليتحصل منهم على الرقم السري الخاص بتفعيل التطبيق، ومن ثم الاستيلاء على الحساب وتحصله على مبالغ مالية منهم نظير استرجاع حساباتهم، أو من ذويهم عقب انتحاله شخص وصفة مالكي تلك الحسابات، وذلك عن طريق كروت إعادة شحن الرصيد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا) ، وقيامه بارتكاب 3 وقائع مماثلة.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا، جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه تلك الوقائع، وبمواجهته أقر بما أسفرت عنه التحريات بقصد تحقيق مكاسب مالية.