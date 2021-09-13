بدوي من سكان مطروح مدافعا عن مصطفى شعبان: «جاي يستمتع بأجواء الصيد»

أثار الفنان مصطفى شعبان، جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد خروجه في رحلة صيد، بصحراء مطروح، ما عرضه لهجوم من قِبل البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وحرص أحد بدو مطروح، ويُدعى عبد الرحمن القناشي، عل الدفاع عن مصطفى شعبان، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «الفنان مصطفى شعبان كان اليوم في ضيافة أخوتنا عيلة علواني، ولم تحصل ضجة كما حصل مع محمد رمضان، لأنه احترم الأصول والعادات والتقاليد، وجاي يستمتع بأجواء الصيد مش يصور في مشهد تمثيلي.. عرفتوا سمعة الفنانين تفرق عن بعضها».

وأضاف: «اللي يحترم البوادي البوادي يعطوه واجبه في حدود الاحترام المتبادل، مش محمد رمضان اللي يلبس السدرية عريان، كان حتى يحترم الخلق اللي هو عندهم وعيلة العقاري أخوتنا ونكن لهم كل الاحترام، وقاموا بالواجب بس الضيف مقدرش الواجب، ولا احترم الاستضافة اللي استضافوه بيها.. مطروح للضيافة والواجب مش لتصوير الكليبات والأغاني.. ياريت تكون الرسالة وصلت».

وكانت بعض الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الحيوان ورفض الصيد الجائر، شنت هجومًا على مصطفى شعبان، رغم إنه كان في رحلة لصيد نوع من الحمام يُسمى «الحمام القمري»، والذي يتناوله الملوك.

ووجهت إحدى المتابعات رسالة للفنان مصطفى شعبان بقولها: «ليه كده بس؟ دي روح زينا وسابتلكوا الأرض كلها وبعدت عن إيديكم، أنا بحبك وبحترمك يا مصطفى، احترم مخلوقات الله دي روح زينا، إنت ماترضاش حد يأذي الخيول بتاعتك، وبعد الصيد والتصوير بالفرحة دي، هتعمل بيهم إيه؟ ليه كده بس؟».