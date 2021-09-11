الفنان مصطفى شعبان في مغامرة صيد الطيور المهاجرة بالساحل الشمالي

يخوض الفنان مصطفى شعبان تجربة جديدة من نوعها، بمشاركته في رحلة صيد الطيور المهاجرة بسواحل مصر الشمالية الغربية، وذلك بصحبة ابن محافظة مطروح النائب رزق علواني عضو مجلس الشيوخ.

كواليس رحلة صيد مصطفى شعبان الطيور في الساحل الشمالي

وقال النائب رزق علواني، عضو مجلس الشيوخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الفنان «مصطفى شعبان»، شرّفنا بحضوره للساحل الشمالي لصيد الطيور البرية المهاجرة، خلال موسم الصيد هذا العام: «خلال الموسم تمر الطيور المهاجرة مثل القمرى، وأبوصفير، والبط الشرشير، والأوز، والسمان والطيور الصغيرة مثل الشحيم والدبسي وأبوحمرة، بسيدي عبدالرحمن والعلمين وفي سماء الساحل عامة، وغيرها من الأنواع الكثيرة الكبيرة والصغيرة والتي تُعد من أشهى أنواع الطيور البرية ذات المذاق الطيب».

ولفت إلى أنه منذ الصغر ونحن نهوى الصيد ونصطاد معًا، فالصيد هواية اكتسبناها عن الآباء والأجداد من عائلاتنا وقبائلنا في محافظة مطروح، ونستمتع بها، ونرحب بكل ضيوف مطروح خلال الموسم.

مصطفى شعبان خلال صيد الطيور في الساحل الشمالي

ويرتدي الفنان «مصطفى شعبان»، الزي الخاص بالصيادين الماهرين وهو الزي المموه، وهو عبارة عن صديري وبنطال زيتي ويقوم بوضع الحزام الذي توضع به طلقات الخرطوش، والحذاء المناسب للصحراء والجناين لهواية الصيد للطيور البرية.

جدير بالذكر أن محافظة مطروح تشتهر بوجود ممرات الطيور المهاجرة عبر سمائها في سيدي عبدالرحمن بالساحل الشمالي، ورأس الحكمة، ومرسى مطروح، وسيدي براني والسلوم، في رحلة الهجرة خلال سبتمبر متجهة لأفريقيا، ويهوى العديد من أهالى مطروح وأبناء المحافظات الأخرى من شخصيات معروفة وفنانين ورجال أعمال وأمراء وملوك صيد الطيور ويأتون إلى بعض المناطق في محافظة مطروح للصيد خلال الموسم ومنهم من يقوم بتأجير جناين للصيد في الساحل الشمالي الغربي.