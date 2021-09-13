«القابضة للمياه»: 598 مليون جنيه لمشروعات الصرف الصحي في 7 سنوات

قال الدكتور مهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إن الدولة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية، تولي اهتماما كبيرا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، باعتباره أهم المرافق الحيوية، وأن إجمالي المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال الـ 7 سنوات الماضية في محافظة المنوفية بلغ نحو 598 مليون جنيه والممول ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة أو بتمويل من وزارة التنمية المحلية.

377 مليون جنيه تكلفة مشروعات مياه الشرب

وأوضح رئيس الشركة، أن تكلفة مشروعات مياه الشرب بلغت 377 مليون جنيه، تمثلت في إحلال وتجديد عدد 163 محطة مياه شرب «بحاري وارتوازي» بمشتملاتها من «آبار، مولدات، محولات، مجموعات رفع كهربية، لوحات تحسين معامل القدرة»، وكذلك إحلال وتجديد شبكات مياه شرب بمشتملاتها من «محابس - غرف محابس» لخدمة 280 قرية و9 مدينة، بأطوال تقدر بنحو 585 كم، بهدف تحقيق أقصى استفادة من الطاقات الإنتاجية للمحطات القائمة وتوصيل خدمة مياه الشرب لجميع سكان المحافظة بجودة عالية وضغوط مناسبة ورفع نصيب الفرد، بالإضافة إلى مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بالأماكن المحرومة المستحدثة داخل الحيز العمراني بأطوال تقدر بنحو 450 كم بهدف توصيل خدمة مياه الشرب للأماكن المحرومة داخل الحيز العمراني لرفع مستوى المعيشة.

122 مليون جنيه لتجديد محطات الصرف

وأضاف أن إجمالي تكلفة مشروعات الصرف الصحي وصلت لـ 221 مليون جنيه تمثلت في إنشاء إحلال وتجديد محطات الصرف الصحي «معالجة ورفع» لعدد 15 محطة بمشتملاتها من أعمال مدنية وكهروميكانيكية، وإحلال وتجديد شبكات صرف صحي «شبكات انحدار - مطابق خطوط طرد» لعدد 8 قرية وعدد 8 مدينة بإجمالي أطوال تقدر بنحو 170 كم بهدف تحسين الوضع الراهن لمحطات المعالجة والرفع للصرف الصحي واستدامة الخدمة، وإحلال وتجديد خط طرد سرس الليان بهدف استدامة الخدمة بالصرف الصحي بنواحي مدينتي الباجور وسرس الليان، بالإضافة إلى مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي بالأماكن المحرومة المستحدثة داخل الحيز العمراني بأطوال تقدر بنحو 50 كم لعدد 4 قرية وعدد 8 مدينة بهدف توصيل خدمة الصرف الصحي للأماكن المحرومة داخل الحيز العمراني لرفع مستوى المعيشة.

إحلال وتجديد محطات مياه الشرب

وأكد أن هذا التطوير يتم بناءً على التوجهات العامة للدولة وتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بالاهتمام بعمليات الإحلال والتجديد ومتابعة حالة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وإطالة العمر الافتراضي لها، ورفع كفاءتها في إطار خطة الشركة لتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المحافظة.

وأشار إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية يشهد العديد من أعمال الإحلال والتجديد بهدف القضاء على مشاكل ضعف ضخ المياه، بالإضافة إلى ضمان استمرار إنتاج مياه مطابقة للمواصفات القياسية والقضاء على مشاكل الصرف الصحي.