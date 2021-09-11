أغطية خرسانية لبالوعات الصرف بمدن القناة.. لمواجهة ظاهرة السرقة

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، اتخاذ إجراءات جديدة لمنع إلقاء المخلفات داخل بالوعات الصرف الصحي، والحد من تزايد جرائم سرقتها بمحافظات القناة الثلاث «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد»، والعمل على تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

أغطية بالوعات لمواجهة ظاهرة السرقة

وأشار إلى بدء تركيب شنابر وقائية لأغطية بالوعات الصرف الصحي من خلال فرق العمل بالشركة على مستوى القطاعات والمناطق، بعدما أصبحت ظاهرة سرقة أغطية البالوعات، تهدر قدرًا كبيرًا من المال العام، وتشكل خطرًا داهمًا على أرواح المواطنين وتعرضها للخطر

أغطية خرسانية محكمة للحفاظ على أروح المواطنين

وشدد عصمت على المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري في حالة رصد أي حالات سرقة لأغطية بالوعات الصرف الصحي والاتصال بخط الطوارئ الخاص بالشركة، لافتًا إلى أن الشركة تقوم فورًا بتركيب غطاء خرساني محكم بديل عند سرقة أي من أغطية بالوعات الصرف الصحي، حفاظًا على أروح المواطنين.

انتظام العمل على أرض الواقع

وأشار عصمت إلى تكليف جميع رؤساء القطاعات والمناطق في محافظات القناة بالمرور وتفقد محطات وشبكات خطوط الصرف الصحي، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع، وحل أي مشكلات أو معوقات فورًا، مع استمرار أعمال الملس والتطهير لخطوط شبكات الصرف الصحي.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتًا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفوري لفرق الصيانة الفنية فور تلقي شكاوى العملاء.