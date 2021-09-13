لأول مرة.. «الرعاية الصحية»: استئصال الغدة التيموسية بالمنظار لمريضة ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح أول حالة استئصال للغدة التيموسية المتضخمة بالمنظار الجراحي، لمريضة داخل مستشفى السلام التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية أنه حضرت مريضة تبلغ من العمر 21 عامًا إلى مستشفى السلام بورسعيد، وهي تعاني من وهن العضلات المناعي المعروف بمتلازمة «Myatheia Graves» بسبب تضخم الغدة التيموسية، وعليه تقرر إجراء عملية استئصال الغدة التيموسية للمريضة، والتي تعد إحدى وسائل علاج مرضى وهن العضلات، وتساعد على توقيف العلاج بالكامل الذي تتناوله المريضة غالبًا طوال فترة حياتها أو تخفيض بعض جرعات الأدوية لها.

الرعاية الصحية: تكلفة العملية 100 ألف جنيه.. والمريضة لم تدفع سوى 300 جنيه

وأضافت الهيئة أنه تم إجراء الجراحة اللازمة لاستئصال الغدة التيموسية لعلاج المريضة بأحدث التقنيات العلاجية من خلال المنظار الجراحي، والذي يمتاز عن الجراحات العادية بعدم الحاجة لشق عظمة القفص الصدري وإجراء العملية من خلال فتحتين فقط لا يتعدى الفتحة الواحدة 1سم، بما يساعد على سرعة استقرار الحالة الصحية للمريضة وخروجها من المستشفى بعد التعافي في أقل وقت ممكن.

جراحة متطورة ومعقدة

وتابعت هيئة الرعاية الصحية أنه قام بإجراء الجراحة المتطورة والمعقدة بالمنظار للمريضة، فريق من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى السلام بورسعيد، والذي يضم كلًا من الدكتور أمير البسطويسي، استشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر، والدكتور فتوح علاء الدين، أخصائي جراحة القلب والصدر، والدكتور أمير بهاء المرغني، أخصائي جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد ناصف، استشاري التخدير، إضافة إلى طاقم التمريض المعاون لهم من المستشفى، مشيرة إلى إجراء العملية الجراحية بنجاح واستقرار الحالة الصحية للمريضة، وخروجها من المستشفى بعد 48 ساعة من الجراحة.

واستكملت أنه تبلغ تكلفة إجراء مثل هذه العمليات في مستشفيات القطاع الخاص 100 ألف جنيه، وأن المريضة لم تدفع سوى مساهمة 300 جنيه، حيث إنها من منتفعات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي يضمن علاج كل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز وبأقل تكلفة ممكنة، بما يسهم في تخفيف عبء المرض من على كاهل المرضى وذويهم.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذه الجراحة المتطورة تميز جديد لقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى السلام التابعة للهيئة ببورسعيد، مشيرًا إلى إمكانات المستشفى في استقبال وعلاج جميع الحالات الطارئة والحرجة من خلال فريق طبي مدرب ومؤهل على أعلى مستوى، وكذلك توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمتعاملين بجميع التخصصات الطبية والنادرة والمتميزة منها داخل نطاق المحافظة.

المنظار للتشخيص والعلاج الدقيق

ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى أن المنظار هو من التقنيات الحديثة المستخدمة في التشخيص والعلاج الدقيق للمرضى، الذي يسمح للطبيب المعالج برؤية ما بداخل جسم المريض والعملية من خلال شق أصغر بكثير مما تتطلبه الجراحات التقليدية، والشعور بألم أقل من الجراحة المفتوحة، والحصول على فترة تعافٍ قصيرة، مؤكدًا حرص هيئة الرعاية الصحية على إجراء العمليات والتدخلات الجراحية للمرضى باستخدام أحدث التقنيات العلاجية التي تساعد على سرعة شفاء المرضى وتحقيق أعلى درجات الجودة في الخدمات والرعاية الصحية.