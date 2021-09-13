«الهجرة» و«حياة كريمة» يطلقان منصة إليكترونية لتبرعات المصريين في أمريكا

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إطلاق منصّة إلكترونية رسمية للترويج عالميًا لفاعلية جمع تبرعات المصريين بالولايات المتحدة، والمقررة في ٢ أكتوبر المقبل برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم الاتفاق على أن تتزامن الحملة مع شهر النصر واحتفالات مصر القومية في شهر أكتوبر العظيم، مع البدء في الإعلان عن مواقع التبرع من اليوم لإتاحة المجال للمشاركين في دعم المشروع القومي "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عبر تطبيق "زووم" ترأسته وزيرة الهجرة، ويضم ممثلي مؤسسة حياة كريمة و الإعلامي محمد شردي سفير مبادرة حياة كريمة، وسيدة الأعمال المصرية "ليلى بنس" إحدى رائدات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" ومستشارة إدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية، وزوجها رجل الأعمال الأمريكي "درايدن بنس"، وممثلين عن مؤسسة "نيو إيجيبت" المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، وممثلين عن نادي روتاري مابل فالي بالولايات المتحدة.

المنصة تشمل موقع إليكتروني وصفحة على " الفيس بوك"

وتوجهت وزيرة الهجرة بالشكر إلى "مؤسسة حياة كريمة" و "مجموعة نيو إيجيبت" المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية لتعاونهم على جهودهم في وضع المحتوى، وتصميم وتفعيل المنصّة والتي تشمل موقعا إلكترونيا يحتوي على " ما هو المشروع القومي حياة كريمة؟ " عن طريق (نسخة ويب ونسخة موبايل) كالتالي:‏https://hayakarimausa.com/‏https://m.hayakarimausa.com/

وصفحة رسمية موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على الرابط التالي:https://www.facebook.com/Haya-Karima-USA-107712704982602/about?ref=page_internal

كما وجهت وزيرة الهجرة الشكر لممثلة نادي "روتاري مابل فالي" التي أعلنت عن تكفلها بكافة المصاريف الإدارية لتحويل التبرعات مساهمة منها في دعم المشروع، كما حيّت وطنية السيدة ليلى بنس وجهدها لدعم المشروع القومي.

الموقع الإليكتروني يحتوي على مواد فيليمة وتعريفية بـ" حياة كريمة"

ولفتت الوزيرة إلى أن الموقع الإلكتروني للحملة يحتوي على مواد فيلمية وفيديوهات قصيرة تعريفية بالمبادرة تعبر عن المشروع القومي "حياة كريمة" بكافة تفاصيله، وعن حافلات محو الأمية الرقمية في القرى المصرية بالإضافة إلى دور المؤتمر في دعم أحد أهم القطاعات بالمشروع القومي وهو شق التمكين الاقتصادي، الذي يعتبر من أهم الركائز لدعم كل مصري وكل مصرية.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن هذه المنصة بمثابة أداة رسمية للمصريين بالولايات المتحدة، يمكنهم التبرع من خلالها للمشروع القومي "حياة كريمة"، ومتاح عليها كافة المواد والمعلومات الموثقة عن المشروع والمستهدفات وآلية تحويل التبرعات، سواء عبر الكروت الائتمانية أو عبر إرسال الشيكات لبريد تم إعلانه على موقع الحملة، وذلك بهدف ضمان انتشارها في أوساط الجاليات المصرية.

وأكدت " مكرم" أن كل هذه الجهود المبذولة إنما هي لدعم المشروع القومي الذي يغير نوعية الحياة لمواطنينا بالقرى الأكثر احتياجًا والمصدرة أيضا للهجرة غير الشرعية.

من جانبه، استعرض الإعلامي محمد شردي برنامج فاعلية التبرع والذي سيقوم بإدارته بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، مقترحاً دعوة إعلاميين وشخصيات عامة لحضور حملة التبرعات التي تتم بشكل إلكتروني للمرة الأولى من نوعها لمصريين بالولايات المتحدة لدعم المشروع القومي.

شردي: حياة كريمة تستهدف تغيير حياة أكثر من 50 مليون مصري

وبصفته سفيرًا لحياة كريمة، أكد "شردي" أن المشروع يعد الإنجاز الأضخم في التاريخ الذي يستهدف تغيير حياة أكثر من ٥٠ مليون مواطن من كافة محافظات مصر، مشيدًا بروح التعاون في حملة التبرعات بين منظمات المجتمع المدني، المتمثلة في مؤسسة حياة كريمة ونادي روتاري ومجموعة نيو إيجيبت المتحدة، والجهات الحكومية المتمثلة في وزارتي الهجرة والتخطيط، والمصريين بالخارج الذين يشاركون في تنمية الوطن ومشروعاته القومية الكبرى.

وفي نفس السياق، رحب كل من ليلى بنس وزوجها درايدن بنس بالحضور، وأعربا عن إعجابهما بمحتوى الموقع الإلكتروني وصفحة الفيسبوك وخاصة الكلمة الافتتاحية لوزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وكذلك الفيديوهات التي تم إعدادها عن طريق مؤسسة حياة كريمة، للاستعانة بها خلال فاعلية جمع التبرعات.

وأشاد الزوجان بكل الجهود التي تم بذلها لتدشين هذه المنصة وتصميمها على نحو مهني وتقني دقيق، معربين عن تطلعهم لأن تخرج فاعلية جمع التبرعات بشكل مشرف يليق بالمشروع القومي الكبير "حياة كريمة".