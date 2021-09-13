مشاهد من جولة مدبولي بمشرعات «حياة كريمة» بالقليوبية.. ويونس: كل حتة في مصر فيها شغل

يجري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، جولة تفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» في نطاق محافظة القليوبية، ونشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فيديو مباشر، من الجولة قال خلاله: «إحنا النهاردة في محافظة القليوبية بنتابع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومن فترة روحنا محافظة المنوفية والأقصر وأسوان والنهاردة إحنا في القليوبية، ودلوقتي في مركز شباب قرية كفر شبين، والقرية دي مركز شبين القناطر بيتمّ فيها الآن تطوير مركز الشباب، ورئيس الوزراء موجود والمحافظ ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان بيتابعوا أعمال المشروع.. تحيا مصر.. تحيا مصر».

رئيس الوزراء في جولة تفقدية بمشروعات حياة كريمة

هاني يونس: «كله بيراقب وبيشوف الشغل اللي هينتفع بيه الناس»

وبث المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فيديو آخر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك قال فيه: «صباح الجمال، إحنا لسة في محافظة القليوبية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهنا يتمّ إنشاء مجمع للخدمات بقرية كفر شبين مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، واللي بيعمل الشغل هنا وزارة الإسكان والجهاز المركزي للتعمير بالوزارة بيشرف على الشغل، ورئيس الوزراء ومعاه وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية والمحافظ وكله بيتابع الشغل وكله بيراقب وكله بيشوف الشغل اللي هينتفع بيه الناس في المحافظة».

واستكمل: «أدي رئيس الجمهورية أهو منورة صورته وحواليه حياة كريمة للمصريين كلهم، وأدي مجمع الخدمات، ومن شوية كنا في مركز الشباب ودلوقتي في مجمع الخدمات وهنشوف الطرق والمرافق وكل حتة في مصر فيها شغل.. تحيا مصر».