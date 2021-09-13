أسعار الفائدة بالبنوك قبل أيام من اجتماع لجنة السياسات النقدية

أيام قليلة تفصلنا عن اجتماع لجنة السياسات النقدية المرتقب، والمقرر عقده الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة، وسط توقعات من خبراء اقتصاديين ومصرفيين بلجوء لجنة السياسات النقدية إلى الاستمرار في تثبيتها.

وقالت مصادر مصرفية لـ«الوطن»، إن القرار الأقرب هو تثبيت أسعار الفائدة، وذلك لعدة أسباب، منها الحفاظ على معدل التضخم وعدم ارتفاعه، وعدم خروج الأموال الساخنة من السوق المصري، خصوصا أن مصر هى الدولة الوحيدة التي تعطي عائد حقيقي على الاستثمار في أذون الخازنة.

واشارت المصادر إلى أن الحكومة المصرية تقترض من البنوك لسعد عجز الموازنة ومن ثم فإن تثبيت سعر الفائدة لا يضغط عليها، أما في حال رفعها فإن الامر سيزيد من الأعباء الحكومية، لذا توقعت المصادر أن يكون التثبيت هو القرار الأمثل.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير أسعار الفائدة على شهادات الادخار في عدد من البنوك التي تعمل في السوق المصري، خصوصا أن الادخار في البنوك يعتبر أحد أهم أنواع الاستثمار الآمن، مقارنة بباقي أنواع الاستثمارات الأخرى.

سعر الفائدة في بنك ناصر الاجتماعي

وبحسب ما أعلنه بنك ناصر، فإن البنك يقدم الشهادة الثلاثية، والتى تتراوح نسبة الفائدة بين 11.5% سنويًا ويصرف العائد ربع سنوي، أو 11% سنويًا ويصرف العائد شهريًا.

سعر الفائدة في البنك العقاري والبنك الأهلي

فيما قالت المصادر، أن البنك العقاري يقدم الشهادة الثلاثية، بنسبة فائدة تتراوح من 11.25% سنويًا ويصرف كل 3 شهور، أو 11% سنويًا ويصرف شهريًا لمدة 3 سنوات، أما البنك الأهلي المصري فيطرح شهادة بلاتينية نسبة الفائدة بها تصل إلى 11% سنويًا ويصرف العائد شهريًا لمدة 3 سنوات.

سعر الفائدة فى بنك مصر

وأشارت المصادر الى أن بنك مصر، يقدم شهادة القمة، ذات العائد 11% سنويًا ويصرف العائد شهريًا لمدة 3 سنوات، فيما يطرح البنك الزراعي، شهادة الحصاد بعائد 11% سنويًا ويصرف العائد شهريًا لمدة 3 سنوات، ويتيح البنك الزراعى خلال هذه الايام فتح حسابات مجانا للعملاء بمناسبة احتفالات مصر بعيد الفلاح.

سعر الفائدة فى بنك القاهرة

أما بنك القاهرة، فيطرح شهادة تتراوح نسبة الفائدة بها بين 10% سنويًا على دورية العائد الشهري، و10.25% سنويًا على دورية العائد ربع السنوي، وأعلن بنك الإسكندرية أنه يقدم شهادة ثلاثية تتراوح نسبة الفائدة بين 10% سنويًا ويقسم العائد ليصرف شهريًا، و10.25% بعائد ربع سنوي.

ويقدم بنك أبوظبي شهادة ثلاثية تتراوح بين 10% سنويًا يصرف شهريًا، و10.25% سنويًا يصرف ربع سنوي، و10.5% سنويًا يصرف كل سنة، ويطرح بنك المشرق مصر شهادة بنسبة فائدة 11% ويقسّم العائد ليصرف شهريًا.