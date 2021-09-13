المحكمة تواجه عائشة خيرت الشاطر وزوجها باتهامات تمويل الإرهاب

المحكمة تواجه عائشة خيرت الشاطر وزوجها باتهامات تمويل الإرهاب
02:29 م | الإثنين 13 سبتمبر 2021
المتهم خيرت الشاطر
واصلت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، نظر محاكمة عائشة خيرت الشاطر ابنة القيادي الإخواني، و30 متهمًا في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، والمعروفة بـ«تمويل الإرهاب».
المحكمة تواجه المتهمين من القفص
وواجهت المحكمة المتهمين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، كما وجهت اتهامات إلى عائشة خيرت الشاطر وزوجها محمد أبوهريرة وهدى عبدالمنعم، وأسامة إبراهيم، ومحمد محمود، وهاشم محمد، بحيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن الترويج لجماعة إرهابية.
أسماء المتهمين
وضمت القضية كلاً من محمود حسين أحمد، ومحمد عبد الوهاب عبد الفتاح، وأحمد صلاح حتحوت، وهاجر خالد فارس، وأشرف رفعت عبدالحميد، والمعتصم بالله محمد، وإبراهيم رمضان عبدالفتاح، وعبدالرحيم محمد، وفكري محمد فكري، وإبراهيم السيد محمد، وعائشة محمد خيرت الشاطر، وهدى عبدالمنعم عبدالعزيز، ومحمد أبوهريرة محمد، وسها سلامة عمر.
كما ضمت القضية محمد إسماعيل حسن الهضيبي، وأحمد إسماعيل حسن الهضيبي، ومحمد سعيد الشيمي، وأحمد محمد أحمد، وأسامة إبرهيم مرعي، وأسامة مبروك موسى، وطارق محمد أمين، وسمية محمد ناصف، ومروة أحمد مدبولي، وإسراء كمال الدين، وأحمد عبد الباسط، ومحمد عبدالرحيم محمد، ومحمد محمود محمد، ومحمد عبدالستار محمد، وهاشم محمد محمد، وبهاء كمال محمد، وعزت عيد طه فضل.
الاعتداء على الحرية الشخصية
واتهمت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين بأنهم في غضون الفترة ما بين 2014 وحتى 2021، تولوا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها العمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والاعتداء أيضًا على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما.