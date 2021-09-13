المحكمة تواجه عائشة خيرت الشاطر وزوجها باتهامات تمويل الإرهاب

واصلت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، نظر محاكمة عائشة خيرت الشاطر ابنة القيادي الإخواني، و30 متهمًا في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، والمعروفة بـ«تمويل الإرهاب».

المحكمة تواجه المتهمين من القفص

وواجهت المحكمة المتهمين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، كما وجهت اتهامات إلى عائشة خيرت الشاطر وزوجها محمد أبوهريرة وهدى عبدالمنعم، وأسامة إبراهيم، ومحمد محمود، وهاشم محمد، بحيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن الترويج لجماعة إرهابية.

أسماء المتهمين

وضمت القضية كلاً من محمود حسين أحمد، ومحمد عبد الوهاب عبد الفتاح، وأحمد صلاح حتحوت، وهاجر خالد فارس، وأشرف رفعت عبدالحميد، والمعتصم بالله محمد، وإبراهيم رمضان عبدالفتاح، وعبدالرحيم محمد، وفكري محمد فكري، وإبراهيم السيد محمد، وعائشة محمد خيرت الشاطر، وهدى عبدالمنعم عبدالعزيز، ومحمد أبوهريرة محمد، وسها سلامة عمر.

كما ضمت القضية محمد إسماعيل حسن الهضيبي، وأحمد إسماعيل حسن الهضيبي، ومحمد سعيد الشيمي، وأحمد محمد أحمد، وأسامة إبرهيم مرعي، وأسامة مبروك موسى، وطارق محمد أمين، وسمية محمد ناصف، ومروة أحمد مدبولي، وإسراء كمال الدين، وأحمد عبد الباسط، ومحمد عبدالرحيم محمد، ومحمد محمود محمد، ومحمد عبدالستار محمد، وهاشم محمد محمد، وبهاء كمال محمد، وعزت عيد طه فضل.

الاعتداء على الحرية الشخصية

واتهمت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين بأنهم في غضون الفترة ما بين 2014 وحتى 2021، تولوا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها العمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والاعتداء أيضًا على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما.