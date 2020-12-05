مفاجأة.. خيرت الشاطر كلمة السر في القبض على صفوان ثابت وسيد السويركي

كشفت مصادر عن تفاصيل القبض على سيد السويركي مالك محال التوحيد والنور، بعد ساعات من إلقاء القبض على صفوان ثابت، رئيس مجلس ادارة شركة جهينة، موضحة أن العامل المشترك بينهما، هو التورط في دعم أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة.

وقالت المصادر لـ"الوطن"، إن ثابت والسويركي جمعتهما علاقة خلال السنوات الماضية وتشاركا في عملية رعاية أموال الجماعة داخل مصر والتي يتم صرفها على بعض الأنشطة التي تقوم بها عناصر الجماعة.

وأضافت المصادر أن ثابت والسويركي، جمعتهما علاقة في وقت سابق مع خيرت الشاطر، رجل الأعمال، ونائب مرشد الجماعة، والذي كان بمثابة العقل المدبر يشرف على أنشطة الجماعة.

حبس صفوان ثابت بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

وقررت جهات التحقيق، حبس رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة "جهينة"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام ومشاركة جماعة إرهابية مخالفة لأحكام القانون.

يذكر أنه في أغسطس 2015، أصدرت لجنة قضائية مشكلة من وزارة العدل، قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات رئيس شركة "جهينة"، بسبب صلته بتنظيم الإخوان الإرهابي.

القبض على سيد السويريكي بتهمة دعم جماعة إرهابية

وكشفت مصادر عن أنه جرى القبض على سيد السويركي، مالك سلسلة محلات التوحيد والنور، منذ يومين، بتهمة دعم وتمويل الإرهاب والانتماء لجماعة محظورة، موضحة أنه يجري التحقيق مع السويركي، في التهم المنسوبة إليه.

وقالت مصادر مطلعة إن القبض على رجل الأعمال سيد رجب السويركي، مالك محال التوحيد والنور، تم عقب تحريات دقيقة أدانته بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات عبر ضخ أموال فى حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

وأوضحت المصادر أن القبض على السويركي تم عقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على إذن قضائي بضبطه وإحضاره، ثم توجهت قوة أمنية إلى مقر إقامته بمحافظة الجيزة وتم القبض عليه.