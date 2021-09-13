تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فتاة الساحل لـ10 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الاثنين، محاكمة 3 متهمين في قضية «فتاة الساحل»، بعد اتهامهم بمواقعة فتاة في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي كرهًا عنها، لجلسة 10 أكتوبر لمناقشة الشهود.

7 شهود أكدوا واقعة الاعتداء الجنسي

وكانت القضية قد تم تأجيلها لحضور الشهود وسماع شهادتهم أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، المُنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار عبده عطية.

ومن المتوقع أن يمثل المتهمون الثلاثة أمام دائرة 10 شمال القاهرة وهم: «أمير. زين»، «شريف. ك»، و«يوسف. ق».

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهمين الثلاثة في تلك القضية المعروفة إعلاميًا باسم «فتاة الساحل»، عن طريق الاستماع لشاهدة المجني عليها، بجانب أقوال 6 شهود آخرين، أكدوا اعتداء المتهمين على الفتاة جنسيًا.

فيديو يوثق واقعة الاغتصاب

وقد وثق مقطع فيديو لحظة الاعتداء جنسيًا على فتاة الساحل، واستندت النيابة في تقديم أدلتها على المتهمين بمشاهد من التسجيل المرئي الذي يرصد جانبًا من الواقعة، وظهر فيه اثنان من المتهمين الثلاثة وهما يتعديان جنسيًا على الفتاة المجني عليها، كما أثبت تقرير الفحص الصادر من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية صحة الواقعة.