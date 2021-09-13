«وقائي إسكندرية»: الموجة الرابعة لكورونا لا تختلف كثيراً ويمكن الوقاية منها

أكد الدكتور وليد عبد الرحمن، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية في الإسكندرية، أن الموجة الرابعة من فيروس كورونا لا تختلف كثيراً عن الموجات السابقة، مشدداً على ضرورة التزام المواطنين بكافة الإجراءات الاحترازية، كما كان الوضع في الموجات السابقة، والتي من أهمها ارتداء الكمامة الواقية بشكل دائم.

وأضاف مدير الطب الوقائي بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، أنه لابد من عودة ارتداء الكمامة من جديد في الشوارع والمواصلات العامة وكافة الأماكن، مع عودة تنظيف وغسيل الأيدي المتبع من قبل، وبنفس الوقت غسيل الأيدي بالماء والصابون بشكل مستمر، إضافة إلى التباعد الاجتماعي وترك مسافة متر ومترين بين الشخص والآخر.

نصائح للوقاية من الموجة الرابعة لفيروس كورونا

وأوضح أن النصيحة الزائدة في الموجة الرابعة لفيروس كورونا، تتمثل في الحصول على لقاح كورونا، خاصةً أن التطعيم يقلل من أعراض الإصابة بالفيروس التاجي المستجد، ولا يحتاج المصاب للحجز بالمستشفى.

وأشار إلى أن مديرية الشئون الصحية في الإسكندرية تحاول تنمية وعي المواطنين من خلال الفرق الصحية، وندوات تثقيفة صحية على مدار اليوم، بضرورة الحصول على لقاح كورونا بكافة أنواعه، للوقاية من الإصابة، وتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أنه تم توفير 166 عيادة لاستقبال المواطنين لتلقي لقاح كورونا، حيث توجد 102 عيادة في أرض البعوث الإسلامية، إضافة إلى 64 عيادة موزعة على أحياء مدينة الإسكندرية، من أجل تطعيم المواطنين يومياً، ويجري استقبالهم من الساعه 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً.