كيفية الوقاية من فيروس كورونا.. طبيب يجيب

عقب إعلان وزارة الصحة والسكان، دخول مصر فعليا الموجة الرابعة وتزامنا مع وجود إصابات بمتحور كورونا الجديد «دلتا بلس»، تزايد البحث من قبل المواطنين عبر مواقع البحث الإلكترونية، عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا، لتجنب الأعراض المصاحبة للمتحور الجديد.

وتوضح «الوطن» كيفية الوقاية من فيروس كورونا مع الخطوات التي يجب إتباعها لتجنب الإصابة، على النحو التالي:

قال الدكتور نبيل عبدالمقصود، مدير مستشفى القصر العيني الفرنساوى سابقا، إن عودة ارتفاع الإصابات مرة أخرى، بمثابة إنذار جرس للمواطنين لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، موضحا كيفية الوقاية من فيروس كورونا وتنفيذ بعض الخطوات التي تتمثل في الآتي:

- أخذ أي نوع من اللقاحات التي توفرها وزارة الصحة.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

- تطبيق التباعد الاجتماعي بين المواطنين.

- ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة.

- غسل اليدين بالماء والصابون بصورة مباشرة.

- عدم لمس الأنف أو الفم.

- عدم الذهاب لأى حفلات أو مناسبات مكتظة بالسكان.

لابد من إجراءات صارمة تزامنا مع عودة الدراسة لتجنب ارتفاع الإصابات

وأضاف مدير مستشفى القصر العيني سابقا، أن مع عودة الدراسة الشهر المقبل لابد أن تكون هناك بعض الإجراءات الصارمة؛ للحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بين الطلاب، مشيرا إلى وضع ضرورة انون إجباري في الجامعات والمدارس يلزم كافة منتسبي هذه الهيئات الحكومية والخاصة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار إلى أن الأعراض المتعارف عليها عند الإصابة بفيروس كورونا أو المتحورات الجديد بفيروس كورونا، وتتمثل في:

- ارتفاع في درجة الحرارة.

- احتقان بالحلق.

-سيلان بالأنف.

- ألم في المفاصل.

- الرغبة في النوم.

- عدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

- تأثير الفيروسات على جهاز المناعة.