مستشار الرئيس يكشف: «دلتا بلس» وراء ارتفاع إصابات فيروس كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحية، إن هناك ارتفاعا فى أعداد إصابات فيروس كورونا بالتزامن مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن متحور «دلتا بلس» سيعمل على زيادة إصابات كورونا فى الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الإصابات ستكون بسيطة ومتوسطة، ويجب أخذ لقاح كورونا لأنه يخفف الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها خطيرة.

تاج الدين: يمكن أخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا في يوم واحد

وتابع مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن لقاح الأنفلونزا الموسمية لا يتعارض مع أخذ لقاح كورونا، ويمكن أخذهما في يوم واحد، شرط أن تكون فى كتفين مختلفين، لافتا إلى أن لقاح الأنفلونزا الموسمية مهم كلقاح كورونا لأنه يعمل على تحديد أعراض فيروس كورونا في حال الإصابة بعد أخذه، مضيفا أن لقاحات كورونا آمنة وفعالة، ويجب الإسراع فى حجز اللقاح للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

دراسات لتطعيم الفئة العمرية من 15 لـ18 عاما

وأضاف «تاج الدين»: «متحور دلتا بلس ليس خطيرا إلا أنه سريع الانتشار، الشخص المصاب به يمكن أن يصيب معه 7 أشخاص على الأقل، لذلك يجب العودة مرة أخرى للالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية ومساعدة الدولة فى تطعيم أكبر عدد من المواطنين»، وفيما يتعلق بتطيعم الأطفال، أشار إلى دراسات تجرى على فئة من 15 لـ18 عاما لإمكانية إعطائهم لقاح كورونا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل جميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا والمنحنى الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية، وكشفت تقارير وزارة الصحة على ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا بنسبة 82% داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.