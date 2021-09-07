800 ألف مواطن حصلوا على لقاح كورونا في الإسكندرية

كشف الدكتور وليد عبد الرحمن، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية في الإسكندرية، أن عدد من حصلوا على لقاح كورونا المستجد بلغ 800 ألف مواطن حتى الآن، عقب افتتاح أكبر مركز لتلقي لقاح كورونا في مدينة البعوث الإسلامية بمنطقة المندرة شرق المدينة الساحلية والتي تضم أكثر من 102 عيادة تستقبل يومياً آلاف المواطنين من أجل الحصول على لقاح كورونا.

102 عيادة في أرض البعوث الإسلامية لتطعيم المواطنين باللقاح

وأضاف «وليد»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم، إن الإسكندرية تضم 166 عيادة لاستقبال المواطنين لتلقي لقاح كورونا المستجد كوفيد 19، حيث توجد 102 عيادة في أرض البعوث الإسلامية، إضافة 64 عيادة موزعة على أحياء مدينة الإسكندرية من أجل تطعيم المواطنين يومياً واستقبالهم من الساعه 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءًا.

وأشار إلى أن هناك وعي لدى المواطنين بالتزامن مع الموجه الرابعة لفيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب التواجد اليومي والتزاحم داخل العيادات من أجل الحصول على اللقاح خاصة مع توفير اللقاح بكافة أنواعه في المحافظة.

وأوضح أن هناك مكتب لتسجيل المواطنين في أرض البعوث الإسلامية لغير المسجلين على موقع الوزارة، إضافة إلى أماكن الانتظار الواسعة التي تراعي التباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن هناك مستهدف من أجل تطعيم أكبر عدد من المواطنين خلال المرحلة المقبلة خاصة مع وجود أرض البعوث الإسلامية التي تضم كمًا هائلًا من العيادات في مكان واحد.