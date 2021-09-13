تعرف على جدول مباريات كأس مصر

يستعرض «الوطن سبورت» جدول مباريات كأس مصر، بعد أن قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري.

وتقام مباراتي دور الستة عشر لكأس مصر «الأهلي مع انبي وسموحة مع بيراميدز»، يوم 25 سبتمبر الجاري، ولقاء دور الـ8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 من الشهر ذاته، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر المقبل، والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت في اليوم التالي. ومن المقرر خوض المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر المقبل، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، يوم 25 من الشهر ذاته.

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