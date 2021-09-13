وزير الري ومحافظ أسيوط يفتتحان كوبري «الكيلو 149»

افتتح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، يرافقه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، مشروع كوبري «الكيلو 149» العلوي، بمنطقة الهويس، أعلى الترعة السوهاجية، في مركز أبوتيج، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروع القومى لتطوير الريف المصري، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تنفيذاً لخطة الدولة للنهوض بالمرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، ووفقاً لخطة التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد.

رافق وزير الري ومحافظ أسيوط، خلال افتتاح كوبري «الكيلو 149»، كل من المهندس ياسر عبد الرحيم، رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة، والمهندس عبد القادر الشناوي، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الري بشمال الوادي، والمهندس محمد عمر، مدير عام التوسع الأفقي، ومشروعات الري بأسيوط، والمهندس سيد جابر، مدير الإدارة العامة للتوسع الأفقي ومشروعات الري بأسيوط، ويسري كامل، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بمحافظة أسيوط.

تحسين الحالة المرورية

تفقد الوزير والمحافظ كوبري «الكيلو 149» على ترعة نجع حمادي الغربية، الذي نفذته الإدارة العامة للتوسع الأفقي، بتكلفة 18 مليون جنيه، بحمولة 70 طناً، لتحسين الحالة المرورية، وتسهيل الملاحة النهرية، واستمعا إلى شرح عن أهمية الكوبري الذي ينقسم إلى 3 أجزاء، الجزء الأول وهو كوبري يقع عند الكيلو 149 على ترعة نجع حمادي الغربية، بعرض 8 أمتار ورصيفين بعرض 1 متر من كل جانب، والجزء الثاني هو بلاطات خرسانية أسفل نفق السكة الحديد، والجزء الثالث هو طريق أسفلتي بعرض 8 أمتار وبطول 380 متراً، والذي يربط قرى مركز أبوتيج بالمدينة، مروراً بشريط السكة الحديد وترعة نجع حمادي.

ويسهم الكوبري في تخفيف الضغط المروري على مزلقانات السكة الحديد بمركز أبوتيج، وربط الطريق الزراعي «أسيوط - سوهاج» بالطريق الزراعي الفرعي غرب السكة الحديد، مما يسهل الحركة المرورية بين غرب وشرق السكة الحديد، وخدمة قرى «البلايزة ودوينة والأقادمة وبني سميع والزرابي».

مشروعات الكباري وتبطين الترع

كما استمع وزير الري ومحافظ أسيوط إلى شرح لأهم المشروعات التي تنفذها وزارة الري بالمحافظة، خاصةً مشروعات الكباري وتبطين الترع، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، والتي نفذتها الإدارة العامة للتوسع الأفقي، ضمن خطة وزارة الري، ويصل عددها في المرحلة الأولى 23 ترعة على مستوى المحافظة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 550 مليون جنيه، لترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الري.

ويجري العمل على تبطين ترع «العصايب، العاجل، السعودي، المالحة، العلما، المنصوري، الملاح، بني فيز)، التابعة لمركز صدفا، فضلاً عن ترع (المعصرة، القوطة، عمر، القصر، بني مر، سراج، الوسطى، الغواويش، الحمسية)، التابعة لمركزي ساحل سليم والفتح، بالاضافة إلى ترع (المطيعة، موشا، الهراس، نزلة باقور، الخطيب، العمدة).

المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة

وأوضح محافظ أسيوط أن مبادرة رئيس الجمهورية والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى يأتي في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف 7 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 149 قرية و894 تابعاً، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في عدد 5 مراكز، هي ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح، بينما يتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي منفلوط وديروط.

ومن المقرر أن تشهد تلك المراكز تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية، وإعادة بناء مصرنا الحديثة، وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.