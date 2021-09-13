جهود «حياة كريمة» الصحية في أغسطس.. تقديم الخدمة الطبية لـ181 ألف مواطن

أطلقت مبادرة حياة كريمة للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، حيث تعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان «حياة كريمة» لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

جهود «حياة كريمة» في مجال الصحة خلال شهر أغسطس

كشفت وزارة الصحة والسكان عن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قطاع الصحة خلال شهر أغسطس، حيث تم من خلالها تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان، لـ181 ألفًا و505 مواطنين، مع إجراء 30 ألفًا و425 تحليل دم وطفيليات وأشعة، تقديم الخدمة الطبية من خلال 157 قافلة، فضلًا عن عقد 40 ألفًا و863 ندوة تثقيف صحي، وتحويل 2233 حالة إلى المستشفيات، لإجراء عمليات جراحية.

أهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة

جاء قطار حياة كريمة حاملًا معه الأمل لإنهاء معاناة قطاع كبير، فهو مشروع الدولة العملاق، الذي جاء لتغيير حياة 58 مليون مصري، يستهدف أكثر من نصف سكان مصر في مشروع قومي واحد، في المحافظات والقرى الريفية التي قررت الدولة أن تغزو فقرها، وتعويضها في كل مناحي الحياة، بالخير والنماء، باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه، حيث تهدف المبادرة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، فضلا عن توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

يستهدف المشروع إشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم، تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطير الثقة في كافة مؤسسات الدولة، إضافة إلى الاستثمار في تنمية الانسان المصري، سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، واحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كل الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.