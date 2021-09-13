وزير الري ومحافظ أسيوط يتفقدان أعمال تبطين وتأهيل ترعة «بني سميع»

استكمل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، جولته بمحافظة أسيوط يرافقه المحافظ، اللواء عصام سعد، بتفقد أعمال تبطين وتدبيش بعض الترع في أبو تيج، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين المجاري المائية والترع الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمساهمة في ترشيد وتقليل الفاقد من المياه التى يتم هدرها فى الشبكة المائية بما يحقق وفراً فى مياه الرى بحوالي 5 مليارات متر مكعب سنويًا، تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالمرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وفقًا لخطة التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد.

وخلال جولته، تفقد الوزير والمحافظ مشروع تأهيل وتبطين ترعة بني سميع و«باقور الثانية»، فضلا عن ترع «قرقارص وشطب وموشا»، واستمع إلى شرح عن أعمال التأهيل التي نفذتها الإدارة العامة للتوسع الأفقي للترع ضمن خطة وزارة الري بتكلفة 550 مليون جنيه، حيث يجرى العمل على تبطين ترع «العصايب، العاجل، السعودي، المالحة، العلما، المنصوري، الملاح، بني فيز»، التابعة لمركز صدفا فضلاً عن ترع «المعصرة، القوطة، عمر، القصر، بني مر، سراج، الوسطى، الغواويش، الحمسية»، التابعة لمركزي ساحل سليم والفتح، بالإضافة إلى ترع «المطيعة ، موشا، الهراس، نزلة باقور، الخطيب، العمدة».

لقاء المواطنين وإشادة بمشروع التبطين

كما التقيا عددا من المواطنين والمزارعين الذي أشادوا بمشروع تبطين الترع الذي ساهم في وصول المياه إلى نهاية الترع، وأوضح وزير الموارد المائية والري أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2500 كيلو متر من إجمالي 7 آلاف كيلومتر في 20 محافظة على مستوى الجمهورية حيث تم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 7790 كيلو مترا ضمن أعمال المرحلة الأولى التي ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.

ولفت إلى رفع قيمة الاعتمادات المالية لمحافظة أسيوط من ملياري جنيه إلى 4 مليارات جنيه مشيراً إلى أن تلك الأعمال تأتي في ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع وضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.

ونوه إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع وتحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية كما يعمل على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع مناشدا المواطنين بضرورة على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.

الالتزام بالبرنامج الزمني مع جودة التنفيذ

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان الانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة.