أبو حديد: الزراعة في مقدمة الأهداف الأممية الخاصة بالتنمية المستدامة

قال الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، إن الزراعة من أهم المجالات التي ركزت عليها وثيقة التنمية المستدامة، الخاصة بالأمم المتحدة، باعتبارها المستهلك الأكبر للمياه وإنتاج الغذاء، لافتا إلى أن الزراعة تتعرض لكافة آثار التغيرات المناخية ومحاولات التأقلم مع ارتفاع منسوب المياه.

الأمن الغذائي من أكثر القضايا المثارة عالميا في ظل الزيادة السكانية

وأضاف «أبو حديد»، خلال ندوة بعنوان «استراتيجية 2030 للزراعة والتنمية المستدامة»، المقامة ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر صحاري، أن قضية الأمن الغذائي من أهم القضايا المثارة عالميا، خاصة في ظل تدهور الأراضي وزيادة السكان المطرود، ونقص الموارد، وارتفاع معدلات النمو السكاني، ومحدودية الأراضي، وتركيز السكان حول وادي النيل والدلتا وما يتبعه من عشوائيات وتآكل الرقعة الأرضية.

مشكلة الأمن الغذائي جعلت الدولة تتبنى مشروع الـ1.5 مليون فدان صوب زراعية

وتابع وزير الزراعة الأسبق، أن مشكلة الأمن الغذائي العالمية، جعلت الدولة، المصرية تتبنى مجموعة من البرامج الجديدة، أبرزها مشروع الـ1.5 مليون فدان صوب زراعية، مشيرا إلى أن هذا المشروع خلق فرص عمل كثيرة، حيث إن الـ100 فدان تحتاج إلى 400 ألف كادر مدرب، وأن استخدام البرامج الجديدة في هذا المشروع يتطلب تدريب وتأهيل العاملين به.

مشروع الدولة لاستكمال برنامج الـ4 ملايين فدان يتيح فرص عمل لحوالي 15 مليون مواطن

وأوضح وزير الزراعة الأسبق، أن ما تقوم به الوزارة لاستكمال برنامج الـ4 ملايين فدان، سيتيح فرص عمل لحوالي 16 مليون شخص، يعملون في مجالات الزراعة والمشاتل والري والتسميد ومكافحة الآفات وتعبئة الحاصلات وتسويقها.

وتطرق أبوحديد، إلى أهداف التنمية المستدامة في مجال الزراعة، مشيرا إلى تحقيق أفضل استخدام للمياه في الزراعة، والزيادة المستدامة لمساحات الأراضي المستصلحة، والاستخدام المستدام للموارد الزراعية والرعوية الطبيعية، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحقيق استخدام أفضل التكنولوجيات الزراعية المتقدمة لزيادة عائد الأرض.

يشار إلى أن مؤتمر صحاري الزراعي الدولي، هو مؤتمر دولي يتم عقده منذ سنوات، حيث تعد هذه هي الدورة الثالثة والثلاثون للمؤتمر، ويقام تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمشاركة عدد من الشركات العالمية المتخصصة في مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والاستزراع السمكي.