افتتاح 3 معارض بـ«نوعية كفر الشيخ» بحضور المحافظ ورئيس الجامعة

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الاثنين، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيح، ونائبه عمرو البشبيشي، 3 معارض فنية، من إنتاج طلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، وذلك في قاعة العرض الفني بالكلية.

تضمن المعرض الأول معلقات فنية من السجاد اليدوي بعنوان «في حب مصر»، والثاني معرض بعنوان «جماليات الجلود الطبيعية»، لطلاب الفرقه الثانية، والثالث معرض فني بعنوان «أبدأ حلمك» لطلاب الفرقة الأولى أشغال فنية.

جاء تنظيم هذه المعارض برعاية الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أماني شاكر، عميد الكلية والمشرف على قسم التربيه الفنية، والدكتور نجلاء الأشرف، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

تجول رئيس الجامعة، عبد الرازق دسوقي، يرافقه محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، ونائبه عمرو البشبيشي، والحضور، بين المعروضات الفنية، التي تضمنت إبداعات طلاب كلية التربية النوعية.

وأشاد محافظ كفر الشيخ بالتنظيم الجيد للمعرض وباللوحات المعروضة المتنوعة، مما يشير إلى الجهد المبذول لتدريب الطلاب، وأساليب التدريب التي توفرها الجامعة للطلاب، كما وجه محافظ كفر الشيخ الشكر إلى إدارة الجامعة، التي تعمل على صقل المواهب المختلفة، للنهوض بها بما يؤدي إلى تنمية روح الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية لدى الطلاب وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي اهتمام إدارة الجامعة برعاية الموهوبين ودعمهم وتشجيعهم مع تنمية قدراتهم في المجالات كافة مشيرا إلى أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية الشخصية وبناء الروح الإبداعية لدى الفرد.

وقال إن إدارة جامعة كفر الشيخ تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة الطلابية المختلفة، وتشجع طلابها على المشاركة والمنافسة في جميع الملتقيات الطلابية على المستويات كافة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للمشاركة الفعالة والهادفة.

وأشار الي أهمية تنظيم المعارض والمشاركة في المسابقات لإظهار المواهب الفنية، وتشجيعها وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلاب، وترسيخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محلياً ودولياً، مشيداً بالأعمال واللوحات الفنية المقدمة من الطلاب.

وقال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العال، إن المعارض تضمنت العديد من الأعمال الفنية المتميزة، التي تعكس إبداعات الطلاب وقدرتهم على استخدام خامات البيئة المحيطة بشكل فني رائع.

وقالت الدكتور أمانى شاكر، عميد كلية التربية النوعية بكفر الشيخ، إن المعارض تضمنت تشكيل الجلود الطبيعية بتقنيات مختلفة تحمل تصميماتها الطابع الإسلامي كمعلق فني من آيات قرأنية ومأثورات، حيث أشغال «الهاند ميد» باستخدام الخامات والتقنيات المختلفة، مؤكدةً أن جميع المنتجات بالمعارض يمكن أن تكون نواة للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

عميد الكلية: الرسومات تعبر عن حب مصر

وأضافت «شاكر» أن تصميمات جميع المعلقات اتسمت بالمواطنة وحب مصر ووجود علم مصر في جميع المعلقات، كما تم عرض مصنوعات من السجاد النصف آلى، المصنوع بتقنية «الهاند تافت» فائقه السرعة، والتي تعطي العديد من التصميمات الفنية المتميزة، والتي تم صنعها في المصنع التعليمى بالكلية.