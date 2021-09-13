محافظ كفر الشيخ يتفقد مصابين من فريق دسوق لكرة السرعة

قال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، إن المحافظ اللواء جمال نور الدين، ونائبه عمرو البشبيشي، زارا مصابين من مصابي فريق دسوق لكرة السرعة، اليوم، بمستشفى شبين الكوم الجامعي، للاطمئنان على الحالة العامة لهما، واستمعا من الطاقم الطبي لما يتم تقديمه من إجراءات طبية لازمة للحالتين.

وقال محافظ كفرالشيخ إنه يتابع بنفسه متابعة مستمرة الحالات المصابة، ويتم تقديم الدعم اللازم لهم من قبَل المحافظة للوصول بهم لمراحل التأهيل لعودة حياتهم الطبيعية وممارسة أنشطتهم الرياضية، داعياً الله أن يهبهم الشفاء العاجل.

«نور الدين» يلتقي محافظ المنوفية ورئيس الجامعة

كما التقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه، باللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، لتقديم الشكر لهما، لما قدماه للاعبي فريق دسوق لكرة السرعة، وسرعة تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وإجراء الجراحات العاجلة اللازمة لهم، عقب وقوع الحادث مباشرة، وتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة على الفور، ومتابعة حالتهم.

يُذكر أنه تم نقل حالتين من مصابي لاعبي فريق دسوق لكرة السرعة، إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى جامعة كفر الشيخ، عقب نقلهما بسيارة إسعاف مجهزة، من مستشفى جامعة المنوفية بشبين الكوم، بعد خضوعهما لعمليات جراحية حرجة، إلى أن استقرت حالتهما الصحية، قبل إعادتهما لاستكمال العلاج بمستشفى كفر الشيخ الجامعي.