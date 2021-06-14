افتتاح 5 معارض فنية لطلاب «نوعية كفر الشيخ»

افتتح رئيس جامعة كفرالشيخ، الدكتور عبدالرازق الدسوقي، والدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، معرض جماليات «التابستري» لطلاب الفرقة الثالثة قسم التربية الفنية، ومعرض إكسسوارات جلدية لطلاب الفرقة الثانية، بإشراف الدكتورة أماني شاكر، الدكتور رشا عاطف عكاشة، الدكتورة داليا المداح، والمعيدة ميرنا النحاس.

كما افتتح معرض جماليات التشكيل برقائق الألمونيوم، بإشراف الدكتور رشا عبد الله جاويش أستاذ أشغال المعادن المساعد والمعادن ميرنا النحاس، ومعرض ملامح فن «الكولاج» إشراف الدكتور سماح الرفاعي أستاذ الأشغال الفنية المساعد والمدرس المساعد أسماء هلال، ومعرض أعمال طلابية لمادة طباعة المنسوجات منفذة بأسلوب الاستنسل وأسلوب الباتيك الشمعي تحت إشراف الدكتورة رانيا عبده الإمام، والمدرس المساعد هدير محمد الدسوقي كما تم المشاركة بمعرض للأعمال النسيجية نتاج التجربة البحثية لرسالة الماجستير للباحثة هاله على محمد فراج تحت إشراف الدكتورة أماني محمد شاكر عن الأقمشة غير المنسوجة.

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ، إن المعارض تضمنت العديد من الأعمال الفنية المتميزة التي تعكس إبداعات الطلاب وقدرتهم على استخدام خامات البيئة المحيطة بشكل فني رائع.

وأضاف أننا نهتم بإعداد وتدريب طلابنا من خلال تنظيم عدد من الورش العملية التدريبية للارتقاء بمستوى الطلاب، طبقا لأحدث التقنيات لمواكبة التكنولوجيا المتطورة لإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وأكد اهتمام إدارة الجامعة برعاية الموهوبين ودعمهم وتشجيعهم مع تنمية قدراتهم في المجالات كافة، مشيرًا إلى أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية الشخصية و بناء الروح الإبداعية لدى الفرد.