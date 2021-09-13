الحكومة المغربية.. الرئيس المكلف يلتقي أمين حزب الأصالة

يستعد المغرب لتشكيل الحكومة الجديدة، عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية قبل أيام، حيث بدأت اليوم الاثنين، مشاورات تشكيل الحكومة المغربية، بلقاء جمع رئيس الحكومة المكلف، عزيز أخنوش، وأمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي.

أخنوش التقى عبد اللطيف وهبي وفاطمة الزهراء المنصوري

واستقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المكلف، عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، بحسب وكالة الأنباء الأفريقية.

وهنأ رئيس الحكومة المكلف، عبد اللطيف وهبي، رئيس التجمع الوطني للأحرار، على الثقة التي حظي بها، وشكره على «إشاراته الإيجابية ومشاعره»، متمنيا له التوفيق، بحسب صحيفة «الصباح» المغربية.

وهبي: سنعمل على استمرار الحوار

وأضاف وهبي، في تصريحات لوسائل الإعلام: «تبادلنا بعض الأفكار حول إمكانية التحالف الحكومي».

وتابع: «حزبي تلقى إشارات جد إيجابية بخصوص التحالف، وسيعمل على استمرار هذا الحوار من أجل بناء تصور مشترك».

وكان حزب الأصالة والمعاصرة في جانب المعارضة، خلال الولاية التشريعية المنتهية، قد حل في المرتبة الثانية في الانتخابات المغربية الثامن من سبتمبر بعد التجمع الوطني للأحرار، إثر حصوله على 86 مقعدا، حيث أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في بيان له، الجمعة الماضي، أنه مستعد لخدمة الصالح العام من جميع المواقع وليست لديه خطوط حمراء.

العاهل المغربي يعين عزيز أخنوش رئيسا للحكومة

وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، قام بتعيين عزيز أخنوش، رئيسا للحكومة، مكلفا بتشكيلها بعدما تصدر حزبه «التجمع الوطني للأحرار» نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء الماضي.

ومن المنتظر أن يلتقي أخنوش بنزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في وقت لاحق من اليوم الاثنين، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة المغربية.

وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 102 مقعد في الانتخابات التشريعية، متبوعا بحزبي الأصالة والمعاصرة الذي حصل 86 مقعدا، وحزب الاستقلال الذي حصل على 81 مقعدا.

فيما حل حزب العدالة والتنمية، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في المغرب، في المركز الثامن، مسجلا تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدا فقط، وذلك من أصل 395، إجمالي مقاعد البرلمان.