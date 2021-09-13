أسعار ومواصفات «فولكس فاجن تيجوان» بعد زيادة «الأوفر برايس»

ظهرت الزيادات السعرية «الأوفر برايس» خلال الفترة الماضية على عدد كبير من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي بمختلف أنواعها داخل السوق المحلي موديل العام 2021 و 2022؛ ومن ضمن القائمة المطروحة طراز «فولكس فاجن تيجوان موديل 2021»، إذ وصلت الزيادة السعرية على فئاتها المختلفة إلى 85 ألف جنيه، لذا نرصد خلال السطور التالية أهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة، حسب المعٌلن من الموزعين للعلامة الألمانية في مصر.

أسعار «فولكس فاجن تيجوان»

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر بفئتين مختلفتين في التجهيزات.

- الفئة الأولى بسعر 635 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 740 ألف جنيه.

مواصفات «فولكس فاجن تيجوان»

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.4 لتر 1400 سي سي، وينتج قوة 150 حصان، و عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 9.2 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تأتي السيارة بأبعاد «4486 ملم الطول، 1839 ملم العرض، 1664 ملم الارتفاع، 2681 ملم طول قاعدة العجلات».

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 615 لتر.

- السيارة مزودة بعدة تجهيزات، ووسائل للأمان من بينها «وسائد والستائر الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، نظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات مطر، و فرامل يد الكترونية، مثبت سرعة، حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، وخاصية مساعدة الركن، زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وامكانية فتح السيارة بدون مفتاح، مرآة ذاتية التعتيم، ومكيف هواء ثلاثي التحكم، والتحكم فى مستوى المقاعد أمامية مع خاصية دعم القطنية، ومصابيح LED أمامية وخلفية، مرايات خارجية كهربائية مزودة بإشارات جانبية بخاصية التسخين، وجنوط رياضية 18 بوصة، و إضافات من الكروم على النوافذ».