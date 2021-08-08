«فولكس فاجن» تطلق أول سيارة SUV كوبيه تعمل بالكهرباء بالكامل

أعلنت شركة فولكس فاجن، إطلاق سيارة الدفع الرباعي الكهربائية ID.5 GTX، التي سيجري عرضها لأول مرة في معرض ميونيخ للسيارات، الذي سيقام 7 سبتمبر المقبل. وتعتبر السيارة الأولى من نوعها من إنتاج الشركة، وتأتي بتصميم سيارة كوبيه رياضية متعددة الاستخدام، تعتمد على تصميمها الأنيق ومحركها المزدوج القوي بالدفع الرباعي.

وتعد سيارة ID.5 GTX هي أول سيارة كوبيه SUV تعمل بالكهرباء بالكامل من فولكس فاجن.

وتأتي السيارة بمقدمة عالية مزودة بمصابيح أمامية IQ.Light LED، التي تولد شعاعًا عاليًا يجري التحكم فيه بذكاء، وتكمل المصابيح الخلفية LED ذات التصميم ثلاثي الأبعاد، الشعور بالفخامة.

يمثل الاختصار GTX الطابع الرياضي الجديد لعلامة فولكس فاجن. لتواصل تقليد طرازات GTI و GTD و GTE الناجحة وتنقلها إلى عالم التنقل الكهربائي.

يوجد محرك كهربائي على كل من المحور الأمامي والخلفي في ID.5 GTX، ويضمن محرك الدفع الرباعي المزدوج أداء قيادة قويًا وجرًا فائقًا وتحكمًا رياضيًا، وتتيح بطارية الليثيوم أيون الكبيرة بين المحاور نطاقًا متوقعًا يصل إلى 497 كم.

تهدف فولكس فاجن، إلى زيادة حصة السيارات الكهربائية بالكامل في أوروبا إلى 70% من مبيعات وحدات فولكس فاجن، بحلول عام 2030. وتهدف الشركة إلى أن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2050.

وتعتبر فولكس فاجن، واحدة من أكبر شركات تصنيع السيارات في أوروبا، التي تستحوذ على نسبة كبيرة من مبيعاتها، كما أن الشركة لها العديد من السيارات في السوق المصرية، وتستهدف فئة كبيرة من المستهلكين في السوق.