«التنمية المحلية»: تنفيذ 380 مشروعا في القليوبية ضمن «حياة كريمة»

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن مركز شبين القناطر، هو المستهدف ضمن مبادرة حياة كريمة في محافظة القليوبية، ويضم 36 قرية، تستفيد من المبادرة، يتبعها 148 تجمعًا ريفيًا، يضمون أكثر من 500 ألف مواطن، حيث يُنفذ 380 مشروعًا.

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات المبادرة

وأضاف «جاد الكريم» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الاثنين، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تفقد اليوم وحدتين محليتين في المركز، يُنفذ فيهما ما يقرب من 36 مشروعًا، معظمها مشروعات كبيرة الحجم، ومنها مشروعات صرف صحي ومراكز شباب، وخدمات زراعية، وتوصيل الغاز الطبيعي، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ كل المشروعات في 30 يونيو 2022.

مشروعات انتهت بالفعل في محافظة القليوبية

وتابع مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة، أن المشروعات في المحافظة بدأ التنفيذ فيها في يوليو 2021، ولكن التجهيز للمشروعات بدأ قبل هذا الوقت، ولذلك هناك عدد من المشروعات قاربت على الانتهاء، وهناك 342 مجمع خدمات كلها انتهت قبل ديسمبر 2021، وهناك مجمعات مدارس قاربت على الانتهاء، ومشروعات كثيرة انتهت بالفعل، مثل مشروعات مد وتدعيم شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي.

مشروعات قاربت على الانتهاء

وتابع أن بعض المشروعات الصحية قاربت على الانتهاء وستدخل حيز العمل قريبًا، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من كل مشروعات المرحلة الحالية في مبادرة «الريف المصري» في 2022، ويخططون للمراحل الجديدة لأن هناك مرحلتين أخرتين لتغطية الريف المصري بالكامل ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرفع كفاءة القرى في كافة محافظات مصر.