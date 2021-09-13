«شعبة الأدوية»: لا نواقص في الأسواق.. ولم نشهد أي أزمات

قال الدكتور عبد الحليم أبو حشيش، سكرتير عام شعبة الأدوية بـالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لا يوجد أي نواقص بالأدوية في مصر، إذ إن الصناعة المصرية استطاعت تغطية احتياجات الدولة بالكامل من جميع الأدوية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، خاصة التي تدخل في علاج ومكافحة كورونا.

حال وجود أي بوادر لأي نقص يتم التحرك سريعًا لتغطيته

وأضاف «أبو حشيش»، خلال حواره في برنامج «كلام هوانم»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن الدولة المصرية من الدول القليلة حول العالم التي لم يظهر بها حتى الآن أي أزمة في الدواء، وحال وجود أي بوادر لأي نقص يتم التحرك سريعًا لتغطية هذا النقص، إذ إن هناك تحركا سريعا من الدولة المصرية في هذا الصدد.

هيئة الدواء تتابع وتراقب تواجد الدواء في الأسواق

وأوضح سكرتير عام شعبة الأدوية باتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك أجهزة متواجدة بهيئة الدواء لمتابعة والرقابة على تواجد الدواء في الأسواق، إذ إن الدور الرئيسي لهيئة الدواء هو توفير الأدوية وضمان مسؤولية وجودة المستحضرات الصيدلية والأدوية في السوق، وعملية التفتيش على الدواء تبدأ مع بداية خطوة الإنتاج في المصانع.

هناك متابعة لعملية تصنيع الدواء وتداوله في الأسواق

وأشار إلى أن المفتشين في هيئة الدواء المصرية يعملون في خلية نحل ليلا ونهارا ويقومون بزيارة مصانع الدواء وإجراء جولات بها والوصول لكل مصانع الأدوية من خلال الزيارات الدورية لنصل إلى كل خطوط إنتاج الدواء، والرقابة عليها للتأكد من مدى جودته، بجانب أن هناك دورا مهما لمتابعة عملية التصنيع وتداول الدواء، ومتابعة كل وسائل استخدام الدواء في السوق المصرية.