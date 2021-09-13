ضبط متهم بالترويج لبيع الأدوية المخدرة على «فيس بوك» في الشرقية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة، من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص، بنشر مشاركات عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تتضمن الترويج لبيع الأدوية المخدرة والمحظور تداولها للراغبين بمقابل مادي.

المتهم يتخذ من عمله بصيدلية ستارًا لنشاطه الإجرامي

أسفرت التحريات عن تحديد الشخص المشار إليه، وتبين أنه حاصل على دبلوم، مقيم بمحافظة الشرقية، واتخاذه من عمله بإحدى الصيدليات بمحافظة الشرقية ستارا لنشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية والجهات المعنية، أمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة، وكمية من الأدوية المخدرة والمحظور تداولها.

المتهم يقر بإتجاره في الأدوية المخدرة

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بقيامه بالاتجار في الأدوية المخدرة والمحظور تداولها في غير أغراضها العلاجية، كما كانت مجهولة المصدر، بقصد تحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.