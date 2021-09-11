جهود الداخلية خلال أسبوع.. أبرزها ضبط مخدرات بـ180 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

يأتي ذلك استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة، التي أعدتها الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال الأمن العام

تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات «دمياط - بورسعيد - الدقهلية»، السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 69 متهما.

ضبط 486 عنصرًا شديد الخطورة

أسفرت الجهود عن مصرع 2 عنصر إجرامي، وضبط 486 آخرين شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن الجيزة – أسيوط – الغربية – السويس – الدقهلية – القليوبية – كفر الشيخ – الشرقية – البحر الأحمر – سوهاج – المنيا – الأقصر – قنا – المنوفية – دمياط – الإسماعيلية - أسوان، وبحوزتهم 316 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة.

في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط 1045 قطعة سلاح نارى أبرزها 1 رشاش – 97 بندقية آلية – 194 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 50 مسدس – 703 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 150 خزينة – 1471 قطعة سلاح أبيض.

في مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء: تم ضبط ورشة ضبط بداخلها 4 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء وأدوات التصنيع.

كشف غموض 68 حادثا متنوعا

ـ تم ضبط 14 تشكيلا عصابيًا، ضمت 55 متهما، ارتكبوا 92 حادث سرقة متنوعة.

ـ ضبط 42 قضية أحداث.

ـ إعادة 5 سيارات مُبلغ بسرقتها.

ـ كشف غموض 68 حادثا متنوعا، أبرزها «قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة» وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 106 متهمين.

في مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ 476770 حكما قضائيا، بإجمالي 38867 متهما.

في مجال الأمن الاقتصادي

القضايا التموينية: ضبط 7467 قضية تموينية متنوعة.

قضايا التيار الكهربائي:

ضبط 76556 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 68٫774٫599 جنيه.

في مجال قضايا التهرب الضريبى:-

تم ضبط 1677 قضية في مجال التهرب الضريبي تنوعت بين «ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين»، بمبالغ مالية بلغت 5٫039٫311٫261 جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 4٫838٫269 جنيه.

في مجال قضايا الأموال العامة

ضبط 26 قضية في مجال مكافحة جرائم الإتجار في النقد الأجنبي تنوعت بين «تحويلات مالية غير مشروعة – اختلاس المال العام - بطاقات ائتمان – احتيال مصرفي– غسل أموال – كسب غير مشروع»، بقيمة إجمالية بلغت 160٫105٫612 جنيه.

قضايا النقل والمواصلات

ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 9 متهمين، ارتكبوا 4 وقائع متنوعة.

ضبط 1448 قضية متنوعة، أبرزها جرائم سرقات عامة - أموال عامة - حيازة مواد مخدرة.

قضايا المصنفات

تم ضبط 416 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بإجمالي مضبوطات بلغت 498500 كتب دارسية خارجية جميعها مقلدة ومنسوخة وبدون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

قضايا البيئة والمسطحات المائية

ضبط 419 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة، وكذا ضبط 1216 قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، 155 قضية في مجال حماية منافع الرى والصرف التعدى بالردم، 151 قضية في مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، 245 قضية في مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين 583 لنش سياحى.

في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا

ضبط 6576 قضية تموينية متنوعة.

ضبط 1485 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 8889 أرجيلة.

غلق 5205 محلات مخالفة لمواعيد الغلق.

ضبط 64439 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 64086 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 353 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

في مجال مكافحة المخدرات

ضبط 1537 قضية لتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 1707 متهمين.

ضبط 1 قضية غسل الأموال وقدرت قيمة الممتلكات قرابة 40 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.

ضبط 9 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة حوالى 180٫000٫000 جنيه تقريبًا.

في مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط 243152 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 40147 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و4928 موقف عشوائى.

في مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع 334 سيارة – 58 دراجة نارية.

في مجال أمن الموانئ

ضبط 16 قضية تهريب بضائع – مستحضرات تجميل، وكذا 66 قضية متنوعة من أبرزها دخول دائرة جمركية - نصب.

في مجال الأمن السياحى

ضبط 944 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية.