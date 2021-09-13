«بودر واستروكس».. حملة لـ«الداخلية» ضد تجار المخدرات في القاهرة والجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى – الأمن العام- نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، نشاط عنصرين إجراميين، أحدهما يحمل جنسية أجنبية، تخصصا في جلب مخدر الآيس «الشابو» بكميات وترويجه على عملائهما بمحافظات الجمهورية.

القبض على المتهمين

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس «الشابو» وزنت 11 كيلوجرامًا – مبلغ مالي – 3 هواتف محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيّدا ما جاء بالتحريات.

وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 28٫000٫000 جنيه تقريبًا.

ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في تصنيع الفودو

وكشف بيان ثانٍ لـ«الداخلية» عن أنه أثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، اشتبهت بإحدى السيارات، وحال استيقافها فر قائدها هاربًا وتبين أنه أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة، وبتفتيش السيارة المشار إليها عُثر بداخلها على بندقة خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – رخصة تسيير للسيارة المضبوطة مقيدة باسم أحد الأشخاص.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن المذكور يتزعم تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع مخدر الفودو والاتجار به، متخذًا من عدة شقق سكنية مُستأجرة بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

استهداف 5 شقق سكنية وضبط 5 متهمين

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف 5 شقق سكنية، وأمكن ضبط 5 متهمين، وبحوزتهم كمية من مخدر الفودو وزنت 17 كيلوجرامًا – كمية من مخدر البودر الخام وزنت 1,10 كيلو جرام «تُستخدم في تصنيع مخدر الفودو» – 2 مطحنة – 4 ميزان حساس – 2 ماكينة عد نقود – مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامى – سيارة و3 دراجات نارية يتم استخدامهم في تسهيل تنقلات المتهمين أثناء ترويجهم المواد المخدرة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع مخدر الفودو والاتجار به بالاشتراك مع المتهم الهارب، وبتكثيف التحريات بمعرفة وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية أمكن التوصل إليه.

كوكتيل مخدرات

كما أمكن ضبط المتهم الرئيسي وبصحبته أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة، وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس وزنت 5,400 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس – كمية من مخدر البودر الخام وزنت 4,500 كيلو جرام – كمية من مادة الكيتامين المستخدمة في تصنيع مخدر الاستروكس- 5 كيلو جرامات من مسحوق بيكربونات الصوديوم المستخدم في تصنيع مخدر الاستروكس – 20 لترًا من مادة الإسيتون – كمية من أدوات التصنيع «أوعية – خلاط – ماكينة لحام» – ماكينة عد نقود – مبلغ مالي - بندقية خرطوش –عدد من الطلقات لذات العيار.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالاشتراك مع المتهمين المضبوطين في تصنيع والاتجار بمخدر الاستروكس باستخدام المواد المضبوطة بحوزتهما، كما أقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الآثم، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.