من الصعيد للقاهرة.. «الداخلية» تشن حملة على «النصابين»: سرقوا ملايين الجنيهات

تواصل وزارة الداخلية، جهودها على مستوى الجمهورية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الأموال العامة وممارسة النشاط الاحتيالي والنصب على المواطنين.

في هذا الصدد، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام «مدير شركة للسياحة كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة»، بممارسة نشاط احتيالي يتمثل في النصب على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، بزعم توفير تأشيرات دخول لهم لبعض الدول، وتوفير عقود عمل لهم بتلك الدول، على خلاف الحقيقة.

المتهم اوهم ضحايا بتأشيرات سفر وهمية

وأشارت التحرير إلى تمكن المتهم من خلال نشاطه الإجرامي، من استقطاب عدد كبير من الضحايا مقابل تحصله على مبالغ مالية منهم، ولقد أمكن الاستدلال على إثنين من ضحاياه وبسؤالهما قررا قيــام المتهــم بالاستيلاء على مبالــغ مالية منهما، مشيرة قيام المتهم بتلقى مبالغ مالية من العديد من المواطنين بمحافظات مٌختلفة بذات الأسلوب، ولم يتقدموا ببلاغات أملا في الحصول على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبط المتهم، وبحوزته «47 جواز سفر خاص بضحاياه - 5 بطاقات ضريبية – 5 بطاقات رقم قومى خاصين بضحاياه – بعض المستندات الدالة على نشاطه المؤثم»، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه.

ضبط شخص ببورسعيد تلقى تحويلات مالية من المصريين بالخارج

وفي بورسعيد، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور»، بتلقي تحويلات مالية بالعملة الأجنبية «الدولار الأجنبي» على حسابه بالبنك، من العديد من الأشخاص خارج البلاد ويقوم باستلام المبالغ واستبدالها بما يعادل الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته مبلغ مالي عملات أجنبية وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال 3 أعوام طبقا للفحص المستندى، بلغت «مليون جنيه مصرى – تسعون ألف دولار أمريكى».

ضبط شخص بالقاهرة لاستيلائه على الأموال من راغبى تملك الوحدات السكنية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية للكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من «إحدى السيدات – مقيمة بالقاهرة» بتعرضها لواقعة احتيال والاستيلاء على مبالغ مالية من قِبل أحد الشخاص؛ بزعم بيع شقة سكنية لها واكتشافها عقب ذلك ببيع ذات الشقة لشخص آخر.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها «صاحب مؤسسة للاستيراد والتصدير - مقيم بالقاهرة - له معلومات جنائية» وتبين قيام المذكور بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبى تملك الوحدات السكنية وخاصة بالمدن الجديدة، وذلك عن طريق قيامه بالإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عن بيع وحدات سكنية بالمدن الجديدة وتمكن من استقطاب العديد من المواطنين راغبى شراء الوحدات المعلن عنها وإبرامه عقود بيع وهمية على تمليكهم تلك الوحدات وتمكن بالأسلوب الإجرامي المشار إليها من الاستيلاء على مبلغ مالي من «إحدى السيدات» بزعم بيع وحدة سكنية لها وقيامه بتحرير عقد بيع لآخر بخصوص ذات الوحدة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

ضبط شخص بالمنيا نصب على المواطنين بأسلوب «انتحال الصفة»

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة طور سيناء بمديرية أمن جنوب سيناء من «3 أشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم» بتعرضهم للنصب والاحتيال عن طريق اتصال أحد الأشخاص بهم من رقم «مُحدد»، وادعى أنه من رجال الأمن، وطلب منهم تحويل مبلغ مالي عن طريق إحدى التطبيقات.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه «عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا».

عقب تقنين الإجراءات تنسيقا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه وبحوزته «الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة – مبلغ مالي – مصوغات ذهبية – 2 هاتف محمول» وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأن المبلغ المالي والمصوغات الذهبية من متحصلات الواقعة ووقائع أخرى، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكابه واقعتين بذات الأسلوب بدائرتي قسمى شرطة «دهب - أول شرم الشيخ» بجنوب سيناء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.