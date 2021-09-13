نقابة المهندسين تتابع قضية «مهندس الدقهلية»: لن نترك أسرته

أعلنت نقابة المهندسين، عن تكليفها الشؤون القانونية، بمتابعة قضية وفاة المهندس المتوفي أحمد عاطف، الذي كان يعمل بجامعة النيل، وعُثر على جثته أسفل كوبري جامعة المنصورة، بعد تغيبه لنحو 11 يوما. وقدمت النقابة واجب العزاء لأسرة المهندس.

أحمد حشيش: النقابة لن تترك أسرة المتوفي

وقال المهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد، المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، إنه تواصل مع عاطف الشربيني، والد المهندس المتوفي، أحمد عاطف الشربيني، الذي لقى حتفه بعد اختفاء دام عشرة أيام، ولفت حشيش، إلى أنه بناء على تعليمات المهندس هاني ضاحي، النقيب العام لمهندسي مصر، تم تقديم واجب العزاء لوالد المهندس القتيل، مؤكدا أن النقابة لن تترك أسرته.

وبحسب بيان عن النقابة، منذ قليل، فقد أكد المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، أنه أوضح لوالد المهندس المتوفي، خلال التواصل معه أن الشؤون القانونية في النقابة، ستقوم بمتابعة القضية لمعرفة ملابساتها، أملا أن تظهر الحقيقة في أسرع وقت ممكن.

جثة المهندس المتوفي تظهر في مياه النيل أمام قريته

وتعود أحداث القضية، عندما اختفى المهندس أحمد عاطف، وهو يعمل معيدا بجامعة النيل، لمدة قاربت العشرة أيام، حتى تم العثور على جثته، قتيلا، في نهر النيل بمنطقة اسفل كوبري الجامعة، أمام نهر النيل بقرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

وعبرت زوجة المهندس المتوفى عن حزنها الشديد على وفاته، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «11 يوم النهاردة وأنت بعيد عن العين، لكن مش بعيد أبدًا عن بالي وقلبي يا حبيبي، 11 يوم لا شوفتك ولا سمعت صوتك من آخر مكالمة قبل ما تغيب».

وواصت الزوجة حديثها الذي اعتبره البعض رسالة وداع له: «نفسي أشوفك ونفسي تشوف كنان، وسليم بكره هيستلم شهادة ميلاده وامبارح المفروض كان سبوعه، والله بسبب غيابك ما خدت بالي إن سبوع سليم كان امبارح».