«العامة للبصريات»: توجيهات السيسي ضد السلع الرديئة تتطلب السيطرة على التهريب

أيدت الشعبة العامة البصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي، بالتصدي لعمليات استيراد السلع غير المطابقة للمواصفات الأوروبية، ومعايير الجودة، ولا تراعي المواصفات العالمية.

وانعقد مجلس إدارة الشعبة العامة للبصريات بالاتحاد العام، للغرف التجارية اليوم، برئاسة إبراهيم فؤاد المغربي رئيس الشعبة، وبحضور ممثلي الشركات صاحبة امتياز العلامات التجارية الشهيرة.

ووفقا لبيان الشعبة العامة للبصريات، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة السلع المقلدة التى بادر بتنفيذها وزير المالية الدكتور محمد معيط، من خلال الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير لتطوير الجمارك.

وأضاف البيان أن وزارة المالية أعلنت بدء خطواتها لمنع دخول السلع الهاى كوبى إلى الأسواق المصرية، والتركيز على التأكد من سلامة المواصفات.

المغربي: ضرورة التعاون بين أصحاب العلامات التجارية

وأكد إبراهيم المغربي، رئيس الشعبة العامة للبصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة تعاون أصحاب العلامات التجارية الأصلية فى توفير نوعيات مقبولة السعر للمستهلك الذى لا يستطيع شراء براندات غالية الثمن وتوفير نوعيات الاوت ليت للبراندات المشهورة حتى يتجنب المستهلك اللجوء للبراندات الكوبى منخفضة السعر لعدم قدرته على شراء الاسماء العالمية الغالية.

ووفقا للبيان، تعهد ممثلو الشركات بدحض فكرة غلاء أسعار السلع، وتوفير نوعيات «برايفت لابل» جيدة الخامة، معقولة السعر.

وأشار «المغربي» إلى أهمية التركيز على توعية المواطن، للبعد عن البضائع الكوبى، التى تحمل علامات شهيرة منخفضة الجودة.

المغربي يطالب الجمارك بسد المنافذ الجمركية

وطالب «المغربي» مصلحة الجمارك المصرية بزيادة الرقابة والتضييق على منافذ التهريب، لأن البضائع المقلدة لا تخرج إلا منها، لعدم إمكان الإفراج عنها رسميا، لعدم وجود شهادة منشأ رسمية لها، متعهدا بالتواصل مع أجهزة وزارة المالية للحد من هذه الظاهرة، حفاظا على عيون المصريين وفقا للبيان.