«الغرف التجارية» تحذر من أطقم «الميلامين» الرخيصة: تحتوي على مادة سامة

أشاد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء تفقده ميناء الإسكندرية، وتأكيده على أنه لن يتم السماح بدخول أي بضائع إلى مصر، إلا وفقًا للمعايير الأوروبية، مشيرًا إلى أننا كمستهلكون نريد أن تكون البضائع التي تدخل مصر خالية من أي نوع من أنواع الغش.

هناك نظام محدد لجودة أي منتج

وأضاف «هلال»، خلال حواره في برنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن الحكومة المصرية متمثلة في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تمنع دخول أي منتج غير مطابق للمواصفات، وتشترط مواصفات تقارب المواصفات الأوروبية، مشيرًا إلى أنه يلزم للموافقة على استيراد أي منتج الحصول على موافقة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لافتًا إلى وجود نظام محدد لجودة أي منتج.

نستطيع وضع مواصفات تنافس العالمية وتناسبنا

وأوضح رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، أن الجمارك لا تسمح بدخول أي أجهزة لا تحصل على مُوافقة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهي ما تُحدد جودة المنتج الداخل لمصر، مؤكدًا أنه على الرغم من تطبيق المواصفات الأوربية، إلا أن هيئة المواصفات والجودة في مصر تستطيع وضع مواصفات تنافس المواصفات العالمية وتناسبنا.

شعبة الأجهزة الكهربائية تحذر من أطقم الميلامين

وحذر رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، من أطقم ميلامين تُباع في الأسواق، مصنوعة من مادة اليوريا السامة، ويقدر ثمنها بـ400 جنيه، مشيرًا إلى أن المصانع المصرية تبيع الميلامين الأصلي بسعر 800 جنيه، وأن الميلامين المصري، أقل في السعر من المستورد، نتيجة إغراق السوق، مؤكدًا أن 90% من الميلامين الرخيص في المحال التجارية يحمل موادا ضارة ولا يصلح للاستهلاك الآدمي.

كما حذر من «سلع الأرصفة»، لأنها مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتضر بالسلامة العامة، مطالبًا المستهلكين بضروة شراء السلع من المحلات المسجلة رسميًا والشهيرة، كما أن اكتشاف هذه المادة من جانب عدد من التجار في غاية الصعوبة، وكذلك بالنسبة للمستهلك العادي ولاكتشافها لابد من استخدام تحاليل متخصصة على نوعية الميلامين، مشيرًا إلى أن الأسواق تعاني من وجود منتجات من اليوريا المغشوشة تجاريا وصناعيا، وتسبب مرض السرطان للمستهلك عقب تفاعلها مع الطعام أثناء استخدامها ما ينتج عنها مادة الفورمالين المسرطنة.