السيسي يفاجئ سكان «الرويسات».. والأهالي يطالبون بتقنين أوضاعهم

فوجئ أهالي حي الرويسات بمدينة شرم الشيخ، في جنوب سيناء، بزيارة مفاجئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، دون أي ترتيبات مسبقة، على هامش اللقاء الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقال «محمد أحمد»، أحد سكان الرويسات، إنه فوجئ أثناء تواجده بالمنطقة بوجود الرئيس السيسي وهو يركب سيارته، وتوقف واستمع لمطالب المواطنين وسكان المنطقة، وأضاف «محمد»، الذي يعمل في مجال الخردة: «طالبنا الرئيس بالموافقة على تقنين أوضاعنا، ونقوم بدفع المبالغ المستحقة للدولة في مقابل التقنين»، مشيراً إلى أنهم يعملون منذ سنوات بالرويسات، ولديهم أسر وأطفال في المدارس.

توفير وحدات سكنية

وناشد عدد من أهالي الرويسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه معهم مساء اليوم، توفير وحدات إسكان اجتماعي لهم، أسوة بباقي المحافظات، وأن يجري تطوير وتنظيم منطقة الرويسات، مثل المناطق العشوائيات التي جرى تطويرها خلال الفترة الماضية.

وأكد الرئيس للمواطنين الذين التقى بهم خلال جولته السريعة بمنطقة الرويسات، أنه سوف يتم مناقشة مطالبهم مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وتقديم حلول عاجلة للمشاكل التي يعاني منها سكان منطقة الرويسات.

زيارة دون ترتيبات

ومن جانبه، قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن» قبل قليل، إن زيارة الرئيس السيسي لمنطقة الرويسات تمت بدون أي ترتيبات، مؤكداً أن الرئيس يولي اهتماماً كبيراً بتطوير منطقة الرويسات، للقضاء على العشوائيات، وحتى تتناسب حضارياً مع مدينة شرم الشيخ العالمية، وأضاف أن هناك تخطيطا للمنطقة لتحويلها إلى منطقة حضارية بدون عشوائيات.

وأكد أن الرئيس كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بإعداد مخطط لتطوير منطقة الرويسات.

القضاء علي العشوائية في منطقة الرويسات

وأضاف أن صندوق تطوير العشوائيات وقع برتوكولا مع محافظة جنوب سيناء للقضاء علي العشوائية في منطقة الرويسات، وبناء مساكن راقية للسكان، إضافة إلى ترفيق 600 قطعة أرض وتوزيعها على المواطنين، وقال إنه جرى إنشاء 70 عمارة سكنية، بواقع 1120 وحدة سكنية، وجرى تنفيذ المشروع على مرحلتين بتكلفة إجمالية قدرها 317 مليون جنيه.