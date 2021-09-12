محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعا مع مسؤولي «إيني الإيطالية»

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تقف خلف الشركات العاملة على أرضها، خاصة الشركات العاملة في الموارد الاستراتيجية، مثل البترول، حيث تنتج جنوب سيناء ما يقرب من ثلث إنتاج مصر من البترول، وشركات البترول العاملة بالمحافظة، لها دور مجتمعي تقدمه للمواطنين، لا سيما أن هناك مدن دون أي مصادر دخل سوى البترول، مثل أبورديس وأبوزنيمة.

وأضاف أنه جرى التنسيق مع مجلس مدينة أبورديس، لبحث مطالب الأهالي من الشركات، وما تحتاجه المدينة من خدمات، تساعد في توفير فرص عمل للشباب، وتزيد من الطابع الجمالي للمدينة.

زيادة تفعيل دور الشركة في المشاركة الاجتماعية بمحافظة جنوب سيناء

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ اليوم، مع وفد شركة إيني الايطالية للبترول، لتفعيل المشاركة الاجتماعية لصالح أهالي محافظة جنوب سيناء، حيث التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، مع ممثل شركة إينى الإيطالية للبترول، والوفد المرافق له من الشركة.

طالب المحافظ خلال اللقاء، زيادة تفعيل دور الشركة فى المشاركة الاجتماعية بمحافظة جنوب سيناء، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، وإنشاء كورنيش بمدينة أبورديس، والمساهمة في انشاء ممشى 306، لخلق فرص عمل لأبناء المحافظة، وايضا المساهمة في البنية التحية لمقر الجامعة بمدينة ابورديس، والمساهمة في انشاء معارض المشغولات والحرف اليدوية لتشجيع الأسر علي العمل وخلق فرص لتشغيل الشباب.

محافظ جنوب سيناء يهدي درع المحافظة لوفد شركة إيني الإيطالية

وشدد المحافظ، على أن يكون لأبناء محافظة جنوب سيناء الأولوية في حالة التعيين بالشركة داخل المحافظة.

وفي ختام اللقاء، أهدى محافظ جنوب سيناء، درع المحافظة وبعض الهدايا من المنتجات البدوية للوفد، وشكرهم على التعاون، متمنيا التوفيق لهم.

جدير بالذكر، أن شركة إيني الإيطالية، هي الشريك الأجنبي لشركة بترول بلاعيم في جنوب سيناء، وتمتلك مجموعة من أكبر حقول إنتاج البترول في مصر، مثل بلاعيم بري وحقل بلاعيم بحري، حقل رأس جارة.