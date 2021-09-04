«فودة»: مطار شرم الشيخ يستقبل 29 رحلة قادمة من روسيا

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن السياحة تعود تدريجيا إلى شرم الشيخ، لافتًا إلى أنه نتيجة لمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الجانب الروسي، استقبل مطار شرم الشيخ الدولي أول رحلة قادمة من روسيا في التاسع من أغسطس الماضي بعد توقف دام 6 سنوات كاملة.

وأوضح المحافظ، أن المطار كان يستقبل 5 رحلات أسبوعية من روسيا، ومن المقرر أن يشهد شهرا سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل، زيادة الرحلات الوافدة إلى شرم الشيخ من عدة مطارات مختلفة.

مطار شرم الشيخ يستقبل 29 رحلة قادمة من روسيا

وأكد «فودة» أن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل خلال شهر أغسطس، 29 رحلة، قادمة من روسيا، بعد انقطاع 6 سنوات، موضحًا أنه جرى تطبيق كافة الإجراءات الأمنية المطلوبة داخل المطار، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية المتفق عليها عالميا لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن أكثر الجنسيات التي زارت شرم الشيخ، خلال شهر أغسطس، من دول «روسيا، كازخستان، تركيا، بيلاروسيا، أرمينيا، إيطاليا، أوكرانيا، أوزبكستان، بولندا، رومانيا».

8 رحلات روسية الفترة المقبلة

من المقرر أن يستقبل مطار مدينه شرم خلال الفترة المقبلة 8 رحلات أسبوعيا، بواقع 5 رحلات عن طريق خطوط الطيران الروسية، و3 أخرى عن طريق مصر للطيران.

قبل يومين أعلنت شركة السياحة الروسية «Biblio Globus» عن برامج جديدة للمنتجعات السياحية المصرية «شرم الشيخ والغردقة» من 8 مناطق في روسيا.

ومن بيرم إلي الغردقة اعتبارًا من 10 سبتمبر، ومن تشيليابينسك إلي شرم الشيخ اعتبارًا من 12 سبتمبر، ومن منرالني فودي إلي شرم الشيخ اعتبارًا من 14 سبتمبر.