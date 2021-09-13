محافظ جنوب سيناء يتفقد «مجمع التنس».. وبطولة دولية في أكتوبر المقبل

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ تجذب إليها السياح من مختلف دول العالم، لافتا إلى تنوع الأنشطة السياحية بالمدينة لاستقطاب السياح من مختلف الفئات، موضحا أن المدينة كانت ولازالت تستضيف بطولات رياضية في مجالات مختلفة مثل «ركوب الخيل، سباق الترايثلون، التنس، الكرة الشاطئية»، بالإضافة إلي السلة والسباحة.

وأضاف المحافظ، في بيان صحفي، اليوم، أن شرم الشيخ أصبحت لا تعتمد فقط علي السياحة الشاطئية، وسياحة المؤتمرات، بل هناك انواع جديدة من السياحة مثل المتاحف، الرياضة، ولابد من فتح أنشطة جديدة بالمدينة، خاصة أن نوعية السائح تغيرت وأصبحت سياحة التسوق أحد عوامل الجذب.

11 معلبا عالميا للتنس بميدان «سوهو سكوير»

وتفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، المرحلة الثانية من أعمال تطوير مجمع «سوهو الدولي للتنس»، بمنطقة سوهو سكوير بشرم الشيخ، والتقي المحافظ بالمهندس البرتغالي المنفذ للمشروع، مشيرا إلى أن الملاعب عددها 11 ملعبا للتنس، مطابقة للمواصفات العالمية لإقامة البطولات الدولية، وأكد أن رياضة التنس من الرياضات ذات الشهرة العالمية ويمارسها عدد كبير من الأجانب فهي الرياضة الأولي في العديد من الدول.

بطولة عالمية للتنس الشهر المقبل بمشاركة 37 دولة

وأعلن اللواء خالد فودة عن استضافة مدينة السلام شرم الشيخ للبطولة الدولية للتنس رجال وسيدات، ستبدأ فعالياتها أوائل شهر أكتوبر المقبل وتستمر لمدة 7 أسابيع بمشاركة 37 دولة أجنبية وعربية وإفريقية، وينظمها الاتحادين المصري والدولي للتنس، وأضاف أن البطولة ستجري تحت إشراف حكام دوليين مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية ناجي ظريف ممثل مالك مجمع سوهو الدولي، و رامي رزق الله المدير التنفيذي ، وكابتن محمود أبو المجد مدير المجمع.