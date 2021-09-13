تطهير بالوعات الأمطار بمحافظات القناة استعدادا للشتاء

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي، استمرار الشركات التابعة للشركة، في أعمال التطهير لشنايش الأمطار، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختلفة بجميع المحافظات، وفقا للخطة الموضوعة، ضمن استعداد الشركات التابعه لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار.

الانتهاء من تطهير شنايش الأمطار بعدد من مناطق وأحياء محافظات القناة ومنها الطريق الدائري

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، في بيان اليوم، استمرار الأعمال لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة لتطهير شنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة، حيث تم الانتهاء من تطهير شنايش الأمطار في عدد من المناطق والأحياء منها الطريق الدائري ومنطقة الدوحة والشارع التجاري بحي الشيخ زايد وطريق بورسعيد بحى ثان وشارع المستشفى وغيرها من الشوارع الرئيسية والفرعية.

وضع خطة استباقية استعدادا لفصل الشتاء

وأشار العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إلى أنه تم وضع خطة استباقية استعدادا لفصل الشتاء، مؤكدا على جميع محطات الصرف الصحي بالتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها، للتعامل مع المواقف الطارئة بمحافظات القناة.

الاستمرار في تنفيذ الخطة الموضوعة لتطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي

وأكد رئيس الشركة، أنه تم الانتهاء من تطهير بيارات الصرف الصحي الخاصة بالمحطات، والاستمرار في تنفيذ الخطة الموضوعة لتطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، والتأكد من مدى الجاهزية والفاعلية لاستقبال كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار، ومراجعة جاهزية كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافوري والكباش وسيارات نقل المياه وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة وسيارات السيول على مستوى محافظات القناة، بجانب الطلمبات المتنقلة، والبدالات للدفع بها إلى المناطق الساخنة.