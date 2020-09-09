تعرّف على استعدادات "مياه القليوبية" لمواجهة الشتاء

إستعدت شركة مياه القليوبية مبكرا لإستقبال فصل الشتاء بالتأكيد على جاهزية المحطات وطلمبات الروافع والشبكات وشنايش الأمطار، فضلًا عن مراجعة صلاحية المولدات الكهربائية الإحتياطية وتوافر المواد البتروليه اللازمة لتشغيلها، وإقرار خطة الانتشار المعدة للطوارئ، والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

وشملت الإجراءات، تنفيذ الصيانة الدورية والوقائية لجميع المعدات المستخدمة في مجابهة الأمطار وجعلها دوما على أهبة الاستعداد، للتعامل الفورى مع المواقف الطارئة، ومراجعة نقاط تمركز الشفاطات الكبرى بالقرب من البؤر المعروفة بتجمع المياه، إلى جانب تنفيذ غرف لتجميع مياه الأمطار وتدبير التمويل المالي اللازم لتلك الأعمال .

وكان المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والعضو المنتدب، عقد اجتماعًا لمناقشة استعدادات الشركة لمواجهة التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء، بحضور رئيس قطاع الصيانة والتشغيل، ورئيس قطاع المشروعات، ومدير الإدارة العامة للحملة الميكانيكية ومديري الأفرع على مستوى محافظه القليوبية.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض خطة الشركة بشأن الاستعدادات والسيناريوهات التفصيلية والإجراءات التى يمكن تنفيذها لدى حدوث أي طارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة أو السيول حال حدوثها خلال فصل الشتاء المقبل.